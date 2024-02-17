Гражданин Грузии пытался перевезти 100 тысяч долларов за границу через аэропорт Атырау

У пассажира из Грузии таможенники выявили крупную сумму денег в аэропорту Атырау, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал "Мой город", инцидент произошел 11 февраля.

"Пассажир авиарейса KC7993 Атырау – Кутаиси уведомил сотрудников таможенного поста Ауежай – Атырау о том, что в его ручной клади имеется 10 тысяч долларов. Однако во время таможенного контроля сотрудники департамента пограничной службы и департамента экономических расследований в багажном отсеке у гражданина Грузии были обнаружены сокрытые 90 тысяч долларов", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ввоз контрабандных ювелирных изделий пресекли в аэропорту Астаны. Об этом 20 октября 2023 года рассказали в Агентстве РК по финансовому мониторингу.