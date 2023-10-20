Контрабанда брендовых украшений: казахстанку и таможенника задержали в Астане

Ввоз контрабандных ювелирных изделий пресекли в аэропорту Астаны. Об этом 20 октября 2023 года рассказали в Агентстве РК по финансовому мониторингу, сообщает Zakon.kz.

"Взятку за беспрепятственное пересечение границы в аэропорту столицы при ввозе контрабандных ювелирных изделий из Турецкой Республики пыталась дать гражданка, в отношении которой начато досудебное расследование", – рассказал официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов.

Как выяснили сотрудники Департамента АФМ по Астане, стоимость брендовых ювелирных изделий – 57 млн тенге.

Кроме того, за беспрепятственное пересечение, досмотр и таможенное оформление багажа указанная гражданка дала 860 тыс. тенге должностному лицу таможенного поста столичного аэропорта.

"Судом в отношении подозреваемых санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев". В настоящее время ведется досудебное расследование". Алибек Абдилов

Иная информация, как отметил официальный представитель АФМ РК, в порядке ст. 201 УПК РК не подлежит разглашению.

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