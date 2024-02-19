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Законодательство РК

Пьяные и без страховки: сколько госномеров изъяли у казахстанцев за две недели

Казахстан МВД правила нарушения Фото: Zakon.kz
О ситуации на дорогах в Казахстане рассказала на брифинге 19 февраля 2024 года старший инспектор Комитета административной полиции МВД Актоты Боранова, передает Zakon.kz.

Как уточнила Боранова, за две недели оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога" выявлено 175 тысяч нарушений правил дорожного движения.

"Управление в состоянии опьянения – порядка 800 нарушений, нарушение правил маневрирования – порядка 7700, непредоставление преимущества в движении пешеходам – 2800 нарушений. Водворено на штрафстоянки порядка 4,5 тысяч транспортных средств, изъято свыше 1000 госномеров".Актоты Боранова

Также, по ее словам, зарегистрировано более 5000 нарушений законодательства об обязательном страховании, более 100 случаев управления транспортным средством без соответствующей категории, 150 фактов нелегальной перевозки пассажиров и 1328 случаев езды без госномера и регистрации.

16 февраля 2024 года МВД Казахстана сделало важное заявление в связи с непогодой. Ведомство рекомендовало временно избегать поездок по автодорогам.

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