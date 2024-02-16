МВД Казахстана обратилось с важным заявлением к водителям

МВД Казахстана сделало важное заявление в связи с непогодой, сообщает Zakon.kz.

Ведомство рекомендовало временно избегать поездок по автодорогам.

"Уважаемые водители! Обращаем ваше внимание на неблагоприятные погодные условия. Для вашей безопасности рекомендуем временно избегать поездок на загородные трассы. На данный момент закрыты порядка 30 участков дорог в 8 регионах", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на автодорогах республиканского значения задействовано 658 единиц техники и порядка 1,5 тыс. человек.

"Для тех, кого все же стихия застала в дороге, организованы пункты обогрева и горячее питание до прибытия дополнительной помощи для эвакуации. Пожалуйста, проявите ответственность и сознательность и следуйте рекомендациям 112", – отметили в ведомстве.

Заявление Минтранспорта

Также к казахстанцам в связи с ограничениями на дорогах из-за непогоды обратился вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев.

По его информации, по состоянию на 7 часов утра 16 февраля ограничение движения было введено на 100 участках автодорог в 16 регионах страны.

"Из-за понижения температуры воздуха до –35°C на 80 участках введены ограничения для дизельных автотранспортных средств во избежание замерзания топлива и воздушной системы грузового транспорта. Также причиной введения ограничительных мер на оставшихся 20 участках стали погодные условия в соседних областях, метель, ограничения видимости движения и угрозы схода лавин. В связи со сложной ситуацией на дорогах просим всех казахстанцев быть внимательными и обращать внимание на объявления по ограничениям движения", – сказал вице-министр, обращаясь к жителям страны.

По состоянию на 17:00 ограничения на республиканских дорогах действуют на 28 участках. На дорогах задействованы порядка 700 единиц техники и более 1500 дорожников. По словам Сатжана Аблалиева, несмотря на сложные погодные условия дорожные службы работают в усиленном режиме.

"По прогнозу синоптиков в ближайшее дни ожидается снижение температуры до –35, –40°C. На дорогах республиканского значения ограничительные меры будут сохранены", – подчеркнул вице-министр транспорта.

Ранее сообщалось, что почти 2,5 тыс. авто застряли на трассах Казахстана в непогоду.