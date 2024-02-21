Почему в Алматы решили отменить туристский взнос для иностранцев

Маслихат Алматы 21 февраля 2024 года поддержал отмену туристского взноса с иностранцев. Корреспондент Zakon.kz рассказывает, почему приняли такое решение.

По словам руководителя Управления туризма Алматы Галии Токсеитовой, на сегодняшний день в городе действует ставка туристского взноса для иностранцев в размере 0,5 МРП – это 1846 тенге. С начала прошлого года за счет этого местный бюджет получил порядка 650 млн тенге.

"Однако с 9 января текущего года вступили в законную силу изменения в правила уплаты туристского взноса для иностранцев. Согласно внесенным изменениям, размер туристского взноса утверждается как 0 тенге на всей территории Казахстана, в связи с чем Управление туризма Алматы разработало проект решения маслихата об утверждении в городе ставки туристского взноса для иностранцев в размере 0 тенге", – объяснила Галия Токсеитова.

Она отметила, что соответствующий проект уже получил положительные заключения общественного совета, Палаты предпринимателей, а также антикоррупционной экспертизы. Кроме того, с 9 по 24 января проект прошел процедуру публичного обсуждения на портале "Открытые НПА", комментариев и предложений по нему не поступило.

"На сегодня среди иностранных туристов широкой популярностью пользуется наш город. Так, за девять месяцев прошлого года в Алматы побывало свыше 309 тыс. человек. Мегаполис стал лидером среди городов Казахстана, принимающих иностранных туристов. В связи с чем отмена туристского взноса в Алматы – это важный шаг для развития туристской индустрии города. Алматы станет более привлекательным для международных туристов, что повысит его статус. Планируется, что количество иностранных туристов в текущем году вырастет до 520 тыс. человек, а к 2030 – до 1 млн человек", – добавила Галия Токсеитова.

Однако у некоторых депутатов такое предложение вызвало вопросы. Так, депутат маслихата Сергей Козлов рассказал, что туристские сборы применяются во многих странах мира, в связи с чем спросил, почему в Алматы нужно их отменять.

"Очень многие туристы приезжают в Алматы разными видами транспорта. На авто приезжают, посещают наши горы, посещают Медеу. Практика многих городов мира такова, что турист приезжает, получает удовольствие от посещения, но при этом платит какие-то незначительные взносы. Почему же у нас шаблонный подход? Почему лидер туристического притяжения республики не может получать от посещения туристов какие-то копейки? Они важны для бюджета и экологии города", – отметил депутат.

Руководитель Управления туризма Алматы ответила, что обсуждение внедрения туристского взноса было организовано на площадке региональной палаты предпринимателей, куда были приглашены субъекты турсферы – туроператоры, местные отельеры. По итогам обсуждения было принято решение, что внедрение туристского взноса требует доработки в части развития инфраструктуры, улучшения качества услуг.

"Вопрос был согласован с субъектами туротрасли, комментариев и предложений других не поступало. По поводу того, чтобы рассмотреть его в рамках особого статуса, мы примем в работу предложение и сообщим дополнительно", – заключила Галия Токсеитова.

3 января 2024 года Министерство туризма и спорта Казахстана подписало приказ об отмене туристского взноса в стране. Помимо этого, из правил исключили пункты, предусматривающие повышение или понижение ставки в случае увеличения или снижения потока туристов.