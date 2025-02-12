Депутат высказался об отмене обязательных пенсионных взносов в Казахстане

Депутат Асхат Аймагамбетов 12 февраля 2025 года в кулуарах Мажилиса объяснил, почему нельзя просто отменить обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР) в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что сейчас работодатель оплачивает обязательные пенсионные взносы, и этот процент постепенно увеличивается каждый год.

"То есть было принято решение о постепенном увеличении. Это очень важная мера для того, чтобы обеспечить хотя бы относительно безбедную старость и более высокие выплаты для пенсионеров, которые выйдут на пенсию. Потому что 10% обязательных пенсионных взносов, к сожалению, эту проблему не решают. Поэтому, если эти дополнительные взносы будут отменены, их нужно будет чем-то замещать. Если звучат инициативы об их отмене, то я надеюсь, что появятся и инициативы по возврату либо солидарной пенсии, либо поиску других источников покрытия этих взносов", – сказал Асхат Аймагамбетов.

По его мнению, простая отмена приведет к серьезной дестабилизации пенсионной системы буквально через несколько лет.

Материал по теме Обязательные пенсионные взносы работодателя: что изменилось в 2025 году

Ранее депутат Асхат Аймагамбетов озвучил, что казахстанцы разочарованы системой Обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).