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Общество

Депутат высказался об отмене обязательных пенсионных взносов в Казахстане

Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 12:56 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутат Асхат Аймагамбетов 12 февраля 2025 года в кулуарах Мажилиса объяснил, почему нельзя просто отменить обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР) в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что сейчас работодатель оплачивает обязательные пенсионные взносы, и этот процент постепенно увеличивается каждый год.

"То есть было принято решение о постепенном увеличении. Это очень важная мера для того, чтобы обеспечить хотя бы относительно безбедную старость и более высокие выплаты для пенсионеров, которые выйдут на пенсию. Потому что 10% обязательных пенсионных взносов, к сожалению, эту проблему не решают. Поэтому, если эти дополнительные взносы будут отменены, их нужно будет чем-то замещать. Если звучат инициативы об их отмене, то я надеюсь, что появятся и инициативы по возврату либо солидарной пенсии, либо поиску других источников покрытия этих взносов", – сказал Асхат Аймагамбетов.

По его мнению, простая отмена приведет к серьезной дестабилизации пенсионной системы буквально через несколько лет.

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, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 12:56
Обязательные пенсионные взносы работодателя: что изменилось в 2025 году
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Ранее депутат Асхат Аймагамбетов озвучил, что казахстанцы разочарованы системой Обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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