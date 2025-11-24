#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
518.66
597.44
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
518.66
597.44
6.56
Общество

Через Таиланд в рабство: как казахстанцев втягивали в трудовое и сексуальное рабство

Сексуализированное рабство, эксплуатация людей, похищение людей, рабство, принудительный труд, торговля людьми , фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 17:26 Фото: freepik
Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров 24 ноября 2025 года рассказал, что в Юго-Восточной Азии продолжают выявлять случаи, когда казахстанцев заманивают фейковыми вакансиями и втягивают в трудовое или сексуальное рабство, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер рассказал, что с 2022 года МИД РК и посольства Казахстана в Таиланде и Вьетнаме получили 55 обращений от граждан, пострадавших от трудовой эксплуатации, сексуального рабства, кибермошенничества и ограничения свободы.

"Все 55 человек пострадали в Мьянме, Камбодже и Лаосе, преимущественно в приграничных зонах. Данных о регионах Казахстана, откуда они выезжали, нет. Все пострадавшие были освобождены и возвращены в Казахстан. Возраст пострадавших – от 18 до 45 лет, большинство – мужчины. Социальный профиль различается: от безработных до соискателей IT-вакансий. Почти всех вовлекали через фейковые вакансии и ложные предложения работы", – рассказал Айбек Смадияров.

По его словам, основные направления выезда пострадавших – Мьянма, Камбоджа и Лаос, а Таиланд использовался как транзитная страна.

"Вербовка осуществлялась через социальные сети, поддельные сайты и фейковые IT-вакансии. Со своей стороны МИД и загранучреждения РК предоставляют круглосуточную консульско-правовую помощь, включая горячие линии и поддержку консулов. Процедура освобождения включает установление местонахождения, переговоры, взаимодействие с международными организациями и репатриацию через Таиланд. После вывоза граждан размещают в реабилитационных центрах, где они получают необходимую поддержку. МИД также ведет профилактическую работу, информирует о рисках и публикует рекомендации по безопасным поездкам", – дополнил Смадияров.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров также озвучил, что на вьетнамских курортах отдыхают несколько тысяч наших граждан. Никто из них не обращался за помощью из-за наводнений.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
МИД выясняет, сколько казахстанцев находятся в трудовом рабстве в Таиланде
16:52, 16 января 2023
МИД выясняет, сколько казахстанцев находятся в трудовом рабстве в Таиланде
МИД рассказал о казахстанцах, попавших в трудовое рабство за рубежом
12:31, 11 января 2023
МИД рассказал о казахстанцах, попавших в трудовое рабство за рубежом
Свыше 230 казахстанцев эвакуировали из Ирана и Израиля
18:51, 30 июня 2025
Свыше 230 казахстанцев эвакуировали из Ирана и Израиля
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: