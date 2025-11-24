Через Таиланд в рабство: как казахстанцев втягивали в трудовое и сексуальное рабство

Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров 24 ноября 2025 года рассказал, что в Юго-Восточной Азии продолжают выявлять случаи, когда казахстанцев заманивают фейковыми вакансиями и втягивают в трудовое или сексуальное рабство, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер рассказал, что с 2022 года МИД РК и посольства Казахстана в Таиланде и Вьетнаме получили 55 обращений от граждан, пострадавших от трудовой эксплуатации, сексуального рабства, кибермошенничества и ограничения свободы.

"Все 55 человек пострадали в Мьянме, Камбодже и Лаосе, преимущественно в приграничных зонах. Данных о регионах Казахстана, откуда они выезжали, нет. Все пострадавшие были освобождены и возвращены в Казахстан. Возраст пострадавших – от 18 до 45 лет, большинство – мужчины. Социальный профиль различается: от безработных до соискателей IT-вакансий. Почти всех вовлекали через фейковые вакансии и ложные предложения работы", – рассказал Айбек Смадияров.

По его словам, основные направления выезда пострадавших – Мьянма, Камбоджа и Лаос, а Таиланд использовался как транзитная страна.

"Вербовка осуществлялась через социальные сети, поддельные сайты и фейковые IT-вакансии. Со своей стороны МИД и загранучреждения РК предоставляют круглосуточную консульско-правовую помощь, включая горячие линии и поддержку консулов. Процедура освобождения включает установление местонахождения, переговоры, взаимодействие с международными организациями и репатриацию через Таиланд. После вывоза граждан размещают в реабилитационных центрах, где они получают необходимую поддержку. МИД также ведет профилактическую работу, информирует о рисках и публикует рекомендации по безопасным поездкам", – дополнил Смадияров.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров также озвучил, что на вьетнамских курортах отдыхают несколько тысяч наших граждан. Никто из них не обращался за помощью из-за наводнений.