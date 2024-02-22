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Две гранаты нашел житель Кокшетау в мусорном контейнере

Две гранаты нашел житель Кокшетау в мусорном контейнере Фото: пресс-служба ДУИС Акмолинской области
Житель Кокшетау нашел две гранаты в мусорном контейнере в одном из районов города, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Акмолинской области, необычную находку горожанин принес в управление полиции 22 февраля.

"По словам мужчины, гранаты он нашел в мусорном контейнере в микрорайоне Сарыарка и во избежание последствий решил сдать в органы внутренних дел. Незамедлительно специалистами – взрывотехниками был проведен осмотр предметов и вынесено заключение что принесенные предметы имеют внешнее сходство с гранатой Ф-1 и РГД", – говорится в сообщении.

Также специалисты установили, что предметы не являются боевыми: они не имеют запала, а потому не представляют угрозы для окружающих. По мнению специалистов, данные "гранаты" являются учебными и применяются в качестве учебного пособия на уроках по начальной военной подготовке.

"Вместе с тем, полицейские поблагодарили горожанина за активную гражданскую позицию и своевременные меры. Сотрудники полиции напоминают гражданам, что в случае обнаружения взрывоопасных предметов или оружия, следует незамедлительно сообщить в органы внутренних дел по месту жительства. Необходимо помнить что такие предметы могут нести реальную угрозу не только для вас, но и окружающих, поэтому категорически запрещается бросать или вскрывать найденный предмет, чтобы не произошла детонация", – заключили в ДП.

Ранее сообщалось о другом случае. В ноябре 2023 года тайник с боевыми гранатами обнаружили в Алматинской области. Саперы ДП Алматинской области достали из схрона две ручные противопехотные осколочные гранаты Ф-1 и РГД -5. 

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Диана Абдуллаева
Кокшетау
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