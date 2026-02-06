#Казахстан в сравнении
Происшествия

Младенец найден мертвым в мусорном контейнере в Семее

ножки, младенец, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 12:09 Фото: pexels
Жителей Семея потрясла новость о страшной находке в одном из мусорных контейнеров города: в нем было обнаружено тело новорожденного младенца. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Абай Zakon.kz озвучили детали.

В ведомстве подчеркивают, что по данному факту проводится досудебное расследование.

"3 февраля 2026 года в дежурную часть Ауэзовского отдела полиции поступило сообщение о том, что в Семее в мусорном контейнере обнаружено тело новорожденного, завернутое в полотенце. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа".Пресс-служба ДП области Абай

Стражи порядка задержали 20-летнюю казахстанку, которая заявила, что роды прошли в домашних условиях.

Кроме того, предполагаемая мать младенца заявила, что ребенок родился мертвым.

Также в ходе досудебного расследования установлен житель города, оставивший тело младенца в контейнере.

"Плод младенца направлен на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям обоих участников произошедшего".Пресс-служба ДП области Абай

Аналогичная история произошла осенью 2024 года в том же Семее. Тогда младенца нашли в горящем мусорном баке. Досудебное расследование по данному факту было взято под специальный контроль прокуратуры. После стало известно, что новорожденная девочка скончалась в больнице.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
