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Спецотряд быстрого реагирования совершил марш-бросок на "Алматы Марафоне"

Отряд СОБР принял участие в зимнем забеге в Алматы Фото: YouTube/Almaty Polisiasy
50 сотрудников специального отряда быстрого реагирования совершили забег на "Алматы Марафоне", сообщает Zakon.kz.

По словам заместителя начальника Департамента полиции Алматы полковника Ержана Узабаева, целью участия спецотряда в забеге была профилактика наркомании и наркопреступности, а также популяризация здорового образа жизни.

"Руководство Департамента поддержало инициативу общественности и доброй традиции Алматы, поскольку мы все являемся его жителями. Наши сотрудники с поставленной задачей справились на отлично. Причем, выглядело это еще и зрелищно. Боевое подразделение в очередной раз продемонстрировало уровень своей спортивной подготовки, выправку и дисциплину", – подчеркнул Ержан Узабаев.

По словам спикера, занятия физкультурой и спортом, участие в соревнованиях помогают полицейским приобретать новые умения, навыки, которые способствуют успешному выполнению оперативно-служебных задач.

"Изначально было запланировано привлечь к марафону большое количество полицейских. Однако, с учетом того, что именно полицией будет обеспечиваться охрана общественного порядка во время проведения масштабного забега, и именно полицейские будут нести службу по маршруту движения участников, пока ограничились представителями лишь одного подразделения. Поскольку от слаженных и профессиональных действий стражей порядка будут зависеть вопросы дорожной безопасности. Отмечу, что алматинский гарнизон полиции всегда принимает активное участие в общественно значимых культурных и спортивных мероприятиях города", - резюмировал полковник Узабаев.

Ежегодный забег Winter Run 2024 состоялся в Алматы 25 февраля.


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