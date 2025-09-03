#АЭС в Казахстане
Происшествия

Еще один мужчина в Алматы пытался сжечь себя

кадр видео полиции Алматы с горящей одеждой, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 11:26 Фото: ДП Алматы
В Алматы на улице мужчина совершил самподжог, его спас сотрудник Специального отряда быстрого реагирования (СОБР), сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) города, инцидент произошел на пересечении проспектов Достык и Абая.

"Во время несения службы к полицейским обратились двое несовершеннолетних, сообщив, что рядом с увеселительным заведением мужчина пытается покончить с собой. Полицейские незамедлительно отреагировали и подбежали к указанному месту. К этому моменту мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, уже успел совершить поджог", – рассказали в полиции 3 сентября.

Старший лейтенант Бекмырза Мухаметов сумел оперативно потушить огонь и предотвратить трагедию. Пострадавшего передали бригаде медиков, в том числе врачам-психологам.

"Подобные примеры показывают, что работа полицейского – это не только охрана правопорядка, но и спасение человеческих жизней. Важно, чтобы каждый сотрудник всегда был готов действовать решительно, проявлять смелость и человечность. Такие поступки должны служить примером для общества и подтверждают, что полиция всегда рядом, когда нужна помощь", – резюмировал командир специального отряда быстрого реагирования ДП города Алматы Азамат Исергужин.

25 августа 2025 года в аэропорту Алматы мужчина совершил попытку самоподжога. Его тоже спасли и госптализировали.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
