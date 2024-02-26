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Законодательство РК

Бывшего замакима Шымкента будут судить за дачу взятки

Бывшего замакима Шымкента будут судить Фото: shymkent.gov.kz
В Шымкенте дело бывшего заместителя акима, спустя семь месяцев расследования, поступило в межрайонный суд по уголовным делам. Подробности резонансного процесса сообщил судья корреспонденту Zakon.kz.

Экс-высокопоставленного чиновника задержали еще в июле 2023 года. Максута Исахова обвиняют в даче взятки в особо крупном размере. Пока прошло предварительное слушание, на котором сторона защиты попросила изменить ему меру пресечения, на данный момент Исахов находится в СИЗО. Оправдали свои доводы адвокаты плохим самочувствием подзащитного. Однако в ходе разбирательств этот факт не подтвердился.

Помимо этого адвокаты бывшего заместителя акима Шымкента ходатайствовали о том, чтобы дело рассматривали в суде другого региона. В итоге ходатайства стороны защиты оставили без удовлетворения.

"Мы провели предварительное слушание. Адвокаты просили направить дело в подсудность другого региона. Они оказали недоверие нашим судам и прокурорской работе. В связи с чем данное ходатайство было отклонено. Они обжаловали постановление суда и дело рассматривается в апелляционном порядке. Он находится под стражей. Они просили изменить меру пресечения на домашний арест, но судом было отказано. Другую информацию мы не можем предоставить", – сообщил корреспонденту Zakon.kz судья СМУС Шымкента Самидин Темиралиев.

В открытом ли порядке пройдет суд, пока неизвестно. Но судья Самидин Темиралиев сообщил, что по окончанию судебных разбирательств проведет брифинг, где раскроет подробности дела. 

Максута Исахова задержали 20 июля 2023 года. Информацию о задержании экс-заместителя акима Шымкента тогда подтвердили в Комитете национальной безопасности РК. 

Исахов занимал должность заместителя акима Шымкента с февраля 2020 года. Он родился 23 января 1974 года в Шардаринском районе Туркестанской (Южно-Казахстанской) области.

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