Родные погибших под колесами автобуса и адвокат подсудимого сделали громкие заявления в суде Шымкента

В Шымкенте начался судебный процесс по резонансному делу о ДТП, в котором погибли пять человек. Подробности процесса сообщит корреспондент Zakon.kz.

Водителя автобуса, который оставил транспорт на склоне, обвиняют по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Адвокат подсудимого не согласен с обвинениями.



Как произошла авария

Трагедия произошла 8 апреля 2023 года около 18:30 на пересечении двух улиц в районе торгового центра "Метро". Пассажирский автобус в Шымкенте выехал на полосу встречного движения, затем на тротуар, где сбил шесть человек. За рулем автобуса никого не было. В результате ДТП скончались пять человек (трое – на месте, двое – в больнице), а единственная выжившая осталась инвалидом.

Чуть позже на экстренном совещании с перевозчиками прозвучала информация, что водитель забыл поставить автобус на ручной тормоз. После этого ДТП требования для шымкентских перевозчиков усилили.

Раскаяние водителя

По делу фигурирует 49-летний Хайрулла Юлдашев. Отец пятерых детей в тот день управлял общественным транспортом под № 21. Дело рассматривают в уголовном суде Шымкента. На первом процессе судья Жанат Мусирали лично допросила подсудимого. На ее вопросы мужчина отвечал с сожалением о произошедшем.

"У меня пятеро детей. Работал я водителем в компании Shymkent Bus. Ранее я не был судим. Живу в Шымкенте. На данный момент я получил и ознакомился с обвинительным актом. В совершенном раскаиваюсь", – рассказал в суде Хайрулла Юлдашев.

В суде интересы Юлдашева представляет адвокат Бахытжан Сатыбалдиев. Супруга подсудимого и родной брат выступают в качестве общественных защитников.

Как прошел первый судебный процесс

На слушании адвокат подсудимого, гособвинитель, а также судья допросили потерпевшую сторону. Родные погибших заявили, что получили от автопарка Shymkent Bus 5 млн тенге в качестве материального ущерба.

Как выяснилось, две погибших женщины работали недалеко от места происшествия продавщицами в торговом центре. Автобус их сбил, когда они хотели перейти дорогу по пути домой.

Третья погибшая работала менеджером в строительном магазине. Отец погибшей рассказал, что в конце апреля она собиралась замуж. Еще две погибшие, как выяснилось, были школьницами.

"Моя дочь погибла в ДТП, я не верю в версию, что водитель не виноват в аварии. Почему он оставляет автобус на склоне? Почему он не паркуется в положенном месте? Я потеряла единственную дочь, она была не замужем, даже внуков не успела увидеть. Моя дочь была моей кормилицей. Моя дочь всегда говорила мне, чтобы я не волновалась. Я считаю, что водитель полностью виноват. Из-за него пять человек погибли. Пусть ему дадут пожизненное наказание", – заявила в суде Алтынай Тогатаева, мать одной из погибших в ДТП.

"Нужно привлекать к ответственности автобусный парк" – сторона защиты подсудимого

В подробностях резонансного дела больше пяти месяцев разбиралась спецпрокуратура Шымкента. Все это время Юлдашев находился в СИЗО. По версии следствия, мужчина припарковался в неположенном месте и не поставил транспорт на ручной тормоз. Однако мать подсудимого с обвинениями не согласна. Гульжамал Юсупалиева считает, что к ответственности нужно в первую очередь привлекать автобусный парк.

"Показывали же видео, мой сын оставил автобус и пошел искать туалет. Когда он уже вышел, автобус начал ехать вниз, мой сын сразу побежал за автобусом. Мы считаем, что в самом транспорте была проблема какая-то. Автопарк же должен проверять автобус утром, но они этого не сделали. Мой сын поставил на ручной тормоз. Если бы он не поставил его, автобус сразу покатился бы вниз, а он стоял несколько минут. Нас еще родственники погибших обвиняют в том, что мы не извинились. Но мы нашли их дома, приехали к ним и извинялись", – говорит мать подсудимого.

Адвокат подсудимого в свою очередь заявил, что правоохранительные органы изначально завели дело по неправильной статье. По его словам, во время аварии Юлдашев не был за рулем транспорта и все могло случиться из-за технической неисправности автобуса.

"Когда автобус работает целый день, тормозные колодки могут выйти из строя из-за перегрева. Директор транспортной компании семьям пострадавших выплатил по 5 миллионов тенге и извинился. Если транспортная компания не виновата, то почему они заплатили за моральный ущерб по 5 миллионов? Также хочу сказать, что часть 4 статьи 345, которая инкриминируется моему подзащитному, не совсем правильная. Статью нужно переквалифицировать, потому что водитель не был за рулем в это время, авария случилась не из-за неосторожности, а из-за оплошности", – пояснил Бахытжан Сатыпалдиев, адвокат подсудимого.

Следующий судебный процесс запланирован на 27 сентября. На нем будут допрашивать 20 очевидцев.