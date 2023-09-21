Родные погибших под колесами автобуса и адвокат подсудимого сделали громкие заявления в суде Шымкента
Водителя
автобуса, который оставил транспорт на склоне, обвиняют по статье
"Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более
лиц". Адвокат подсудимого не согласен с обвинениями.
Как произошла авария
Трагедия произошла 8 апреля 2023 года около 18:30 на пересечении двух улиц в районе торгового центра "Метро". Пассажирский автобус в Шымкенте выехал на полосу встречного движения, затем на тротуар, где сбил шесть человек. За рулем автобуса никого не было. В результате ДТП скончались пять человек (трое – на месте, двое – в больнице), а единственная выжившая осталась инвалидом.
Чуть позже на экстренном совещании с перевозчиками прозвучала информация, что водитель забыл поставить автобус на ручной тормоз. После этого ДТП требования для шымкентских перевозчиков усилили.
Раскаяние водителя
По делу фигурирует 49-летний Хайрулла Юлдашев. Отец пятерых детей в тот день управлял общественным транспортом под № 21. Дело рассматривают в уголовном суде Шымкента. На первом процессе судья Жанат Мусирали лично допросила подсудимого. На ее вопросы мужчина отвечал с сожалением о произошедшем.
"У меня пятеро детей. Работал я водителем в компании Shymkent Bus. Ранее я не был судим. Живу в Шымкенте. На данный момент я получил и ознакомился с обвинительным актом. В совершенном раскаиваюсь", – рассказал в суде Хайрулла Юлдашев.
В суде интересы Юлдашева представляет адвокат Бахытжан Сатыбалдиев. Супруга подсудимого и родной брат выступают в качестве общественных защитников.
Как прошел первый судебный процесс
На слушании адвокат подсудимого, гособвинитель, а также судья допросили потерпевшую сторону. Родные погибших заявили, что получили от автопарка Shymkent Bus 5 млн тенге в качестве материального ущерба.
Как выяснилось, две погибших женщины работали недалеко от места происшествия продавщицами в торговом центре. Автобус их сбил, когда они хотели перейти дорогу по пути домой.
Третья погибшая работала менеджером в строительном магазине. Отец погибшей рассказал, что в конце апреля она собиралась замуж. Еще две погибшие, как выяснилось, были школьницами.
"Моя дочь погибла в ДТП, я не верю в версию, что водитель не виноват в аварии. Почему он оставляет автобус на склоне? Почему он не паркуется в положенном месте? Я потеряла единственную дочь, она была не замужем, даже внуков не успела увидеть. Моя дочь была моей кормилицей. Моя дочь всегда говорила мне, чтобы я не волновалась. Я считаю, что водитель полностью виноват. Из-за него пять человек погибли. Пусть ему дадут пожизненное наказание", – заявила в суде Алтынай Тогатаева, мать одной из погибших в ДТП.
"Нужно привлекать к ответственности автобусный парк" – сторона защиты подсудимого
В подробностях резонансного дела больше пяти месяцев разбиралась спецпрокуратура Шымкента. Все это время Юлдашев находился в СИЗО. По версии следствия, мужчина припарковался в неположенном месте и не поставил транспорт на ручной тормоз. Однако мать подсудимого с обвинениями не согласна. Гульжамал Юсупалиева считает, что к ответственности нужно в первую очередь привлекать автобусный парк.
"Показывали же видео, мой сын оставил автобус и пошел искать туалет. Когда он уже вышел, автобус начал ехать вниз, мой сын сразу побежал за автобусом. Мы считаем, что в самом транспорте была проблема какая-то. Автопарк же должен проверять автобус утром, но они этого не сделали. Мой сын поставил на ручной тормоз. Если бы он не поставил его, автобус сразу покатился бы вниз, а он стоял несколько минут. Нас еще родственники погибших обвиняют в том, что мы не извинились. Но мы нашли их дома, приехали к ним и извинялись", – говорит мать подсудимого.
Адвокат подсудимого в свою очередь заявил, что правоохранительные органы изначально завели дело по неправильной статье. По его словам, во время аварии Юлдашев не был за рулем транспорта и все могло случиться из-за технической неисправности автобуса.
"Когда автобус работает целый день, тормозные колодки могут выйти из строя из-за перегрева. Директор транспортной компании семьям пострадавших выплатил по 5 миллионов тенге и извинился. Если транспортная компания не виновата, то почему они заплатили за моральный ущерб по 5 миллионов? Также хочу сказать, что часть 4 статьи 345, которая инкриминируется моему подзащитному, не совсем правильная. Статью нужно переквалифицировать, потому что водитель не был за рулем в это время, авария случилась не из-за неосторожности, а из-за оплошности", – пояснил Бахытжан Сатыпалдиев, адвокат подсудимого.
Следующий судебный процесс запланирован на 27 сентября. На нем будут допрашивать 20 очевидцев.