Полмиллиарда тенге выделил акимат Жетысуской области на молодежную жилищную программу

Планируется, что по ней в 2024 году жилье через один из банков второго уровня приобретут десятки молодых семей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Идея не новая, несколько лет назад по такой схеме льготную ипотеку для молодежи запустили в Алматы. Чиновники посчитали суммы и определили категорию лиц, которые смогут воспользоваться жилищной программой. На начальном этапе жилье по программе "Алматы жастары" должно быть не дороже 13 миллионов тенге, 10 процентов первоначального взноса, под 5 процентов и срок погашения кредита рассчитывался индивидуально, но как правило, от 3-х до 25 лет. Тогда ею воспользовались 1000 человек в возрасте до 35 лет.

Чуть позже по программе были увеличены суммы и теперь заемщикам дают до 18 миллионов тенге. Условия и сроки кредитования по льготной программе остались прежними. А приобрести квартиру можно, как на первичном рынке, так и на вторичном. Теперь удобной и доступной, а главное льготной программой по приобретению жилья могут воспользоваться и жители регионов.

"Действительно, в Жетысуской области совместно с акиматом региона у нас стартует отдельная молодежная программа "Жетісу жастары", - рассказал специалист первой категории отдела развития бизнеса областного филиала Отбасы банка Айдос Жумаев. - В ней могут участвовать очередники на жилье, которые работают в Талдыкоргане. На реализацию программы акимат области выделяет 500 миллионов тенге".

Ставка по программе "Жетісу жастары" практически минимальная – пять процентов годовых, а максимальная сумма займа - 10 миллионов тенге.

"В Талдыкоргане за эти деньги можно купить и квартиру на вторичном рынке, и дом, - рассказывает представитель одного из многочисленных агентств по недвижимости Талдыкоргана Владимир Ким. - И, если не капризничать, это будет приличное по площади жилье".

Здесь у программы, описываемой нами, есть нюансы. Если потенциальный участник программы планирует покупать первичное жилье от застройщика, то первоначальный взнос для него составит ноль процентов. Если же будут приобретаться дом или квартира на вторичном рынке, то первоначальный взнос составит 10 процентов. Заем выдается на 19 лет.

"Отмечу, что список претендентов на льготное кредитование формирует акимат, - рассказал Жумаев. – И к участникам предъявляется ряд требований: возраст до 35 лет на момент подачи заявки, наличие постоянной регистрации в Талдыкоргане не менее года, отсутствие в собственности жилья за последние пять лет; наличие стажа на официальной работе. И, главное, человек должен стоять в очереди на жилье".

Отметим, что Жетысуская область, несмотря на то, что она в числе новых областей Казахстана, по итогам социально-экономического развития региона в 2023 году имеет прекрасные показатели по объему строительных работ.

"При плане 321 тысяча квадратных метров введено в эксплуатацию 327,6 тысячи квадратных метров жилья, - сообщил на коллегии в областном акимате замакима области Асет Канагатов. – И это, кстати, на 11 процентов выше уровня 2022 года. Введен в эксплуатацию 41 дом на 1407 квартир за счет бюджета и 25 домов на 308 квартир за счет частного застройщика".

Меценаты, кстати, здорово помогают развитию региона, за счет них, к примеру, построено в прошлом году три дома на 180 квартир в городе Талдыкоргане и 27 индивидуальных жилых домов по области для социально уязвимых семей. Всего в 2023 году в Жетысуской области получили жилье 1387 семей.