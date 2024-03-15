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Новую жилищную программу поручил запустить Токаев

Новую жилищную программу поручил запустить Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 16:26 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании Национального курултая 15 марта 2024 года предложил запустить новую жилищную программу, в том числе для жителей сел и районных центров, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что на заседаниях Национального курултая задаются новые ориентиры в культурно-гуманитарной и идеологической сферах. Это крайне важно для укрепления национальной идентичности и динамичного развития нашей страны.

"Но главной целью проводимых преобразований являются улучшение качества жизни и создание широких возможностей для реализации потенциала всех граждан. Поэтому нужно всегда искать новые точки роста экономики. Нам необходимы проекты, которые дадут серьезный мультипликативный эффект. С этой целью поручаю правительству реализовать в текущем году четыре масштабные инфраструктурные инициативы", – дополнил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что прежде всего предстоит полностью отремонтировать 55 действующих теплоисточников и модернизировать не менее 6,5 тысячи километров инженерных сетей. По мнению Токаева, это позволит улучшить качество и надежность коммунальных услуг для граждан и бизнеса.

"Еще одной ключевой составляющей высокого качества жизни людей является наличие собственного жилья. С 1 марта начата реализация ипотечной программы "Отау", которая сейчас пользуется большим спросом. В дополнение необходимо запустить новую жилищную программу, в том числе для жителей сел и районных центров. При этом для социально уязвимых категорий ставка по займу не должна превышать 7 процентов. Наряду с этим поручаю правительству кратно нарастить объемы предоставляемого арендного жилья с правом выкупа", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, внедрение новой льготной ипотеки и масштабное строительство арендного жилья оживят строительный сектор, в котором добросовестно трудятся сотни тысяч наших сограждан, и, главное, поможет многим нуждающимся приобрести жилье.

Бюро национальной статистики опубликовало данные по изменению цен на рынке жилья за год и в феврале 2024 года.

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