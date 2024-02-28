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В небе под куполом: женщины-десантницы запустили челлендж

Десантницы запустили челлендж Фото: МО РК
Плановые прыжки с парашютом совершили военнослужащие десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Конаевского гарнизона. Среди них – 13 девушек-санинструкторов, которые в преддверии Международного женского дня запустили челлендж "Я люблю свою профессию", сообщает Zakon.kz.

Все девушки служат в 35-й гвардейской десантно-штурмовой бригаде больше года. За плечами некоторых из них уже свыше трех прыжков с парашютом. Большинство из представительниц прекрасной половины проходят службу в должностях санинструкторов десантно-штурмовых подразделений и прыжки с парашютом для них не экстрим, а один из элементов боевой подготовки, рассказали в Министерстве обороны РК.

Десантницы запустили челлендж

Фото: МО РК

Ефрейтор Айнур Махантаева шагнула в небо впервые. Девушка признается, что долго готовилась к совершению прыжка. Поначалу было страшно, но подруги и коллеги по службе подбадривали ее и на земле, и в вертолете.

"В течение двух месяцев я проходила подготовку к прыжку, тщательно изучала все тактико-технические характеристики и составные части парашютной системы Д-6 серии 4, правильность укладки. На воздушно-десантном комплексе отрабатывала наземные элементы прыжка, включая нештатные ситуации", – рассказывает Айнур.

Десантницы запустили челлендж

Фото: МО РК

По словам заместителя командира бригады по воздушно-десантной подготовке подполковника Абдурахима Юлдашева, именно девушки изъявляют желание совершать прыжки как можно чаще, это стимулирует их к службе в десантно-штурмовых войсках.

Десантницы запустили челлендж

Фото: МО РК

Десантницы запустили челлендж "Я люблю свою профессию" и призывают всех девушек в погонах поддержать их начинание.

Всего в этот день совершили прыжки с парашютом свыше 160 военнослужащих 35-й десантно-штурмовой бригады, из них 96 солдат срочной службы.

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