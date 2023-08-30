Алматинские спасатели запустили челлендж ко Дню Конституции и призвали казахстанцев присоединиться, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники ДЧС записали несколько видео, на которых они озвучили статьи основного Закона страны.

В конце каждого ролика они задаются вопросом: "А ты знаешь Конституцию?"

В пресс-службе ведомства отметили, что в ДЧС г. Алматы среди пожарных и сотрудников работают 75 ровесников Конституции.

Ранее сообщалось, куда могут сходить алматинцы на День Конституции РК.