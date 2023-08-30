Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Алматинские спасатели запустили челлендж ко Дню Конституции

челлендж Фото: скриншот видео
Алматинские спасатели запустили челлендж ко Дню Конституции и призвали казахстанцев присоединиться, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники ДЧС записали несколько видео, на которых они озвучили статьи основного Закона страны.

В конце каждого ролика они задаются вопросом: "А ты знаешь Конституцию?"

В пресс-службе ведомства отметили, что в ДЧС г. Алматы среди пожарных и сотрудников работают 75 ровесников Конституции.

Ранее сообщалось, куда могут сходить алматинцы на День Конституции РК.

Читайте также

В Кокшетау водитель минивэна сбил на "зебре" ребенка и скрылся

В Караганде больше полутора суток ликвидируют коммунальную аварию

В Усть-Каменогорске мужчина стрелял во дворе жилого дома

Елена Беляева
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Досаев рассказал, что построят на месте ТЦ Promenade в Алматы
Досаев рассказал, что построят на месте разгромленного ТЦ Promenade в Алматы
Фруктовое безумие на ярмарке товаров из Таджикистана прокомментировал столичный чиновник
Фруктовое безумие на ярмарке товаров из Таджикистана прокомментировал столичный чиновник
Аким Астаны прокомментировал вандализм на ярмарке товаров из Таджикистана
Аким Астаны прокомментировал вандализм на ярмарке товаров из Таджикистана
торги на бирже
Курс доллара снова вырос на торгах 28 августа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления