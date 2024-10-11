Десантницы из Казахстана покорили Гималаи

Военнослужащие десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Казахстана ефрейторы Балжан Мусатаева и Маржан Сайранова выполнили сложные прыжки в предгорье Гималаев, сообщает Zakon.kz.

Высота – 3200 метров над уровнем моря, вокруг – завораживающие горные пейзажи, за спиной – парашют, оружие и снаряжение, цель – выполнить боевую задачу. В таких условиях женщины выполняли задания на учениях "КазИнд-2024", передает пресс-служба Министерства обороны страны.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Известно, что женщины показали лучшие результаты в выполнении парашютных прыжков на точность приземления на ограниченную площадку.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Учения продлятся до 13 октября на базе учебного центра "Сурья", расположенного близ города Аули в северной части Индии.

А 4 октября в Демократической Республике Конго казахстанские миротворцы удостоились награды ООН.