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Десантницы из Казахстана покорили Гималаи

Военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 07:22 Фото: пресс-служба Минобороны РК
Военнослужащие десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Казахстана ефрейторы Балжан Мусатаева и Маржан Сайранова выполнили сложные прыжки в предгорье Гималаев, сообщает Zakon.kz.

Высота – 3200 метров над уровнем моря, вокруг – завораживающие горные пейзажи, за спиной – парашют, оружие и снаряжение, цель – выполнить боевую задачу. В таких условиях женщины выполняли задания на учениях "КазИнд-2024", передает пресс-служба Министерства обороны страны.

Военные, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 07:22

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Известно, что женщины показали лучшие результаты в выполнении парашютных прыжков на точность приземления на ограниченную площадку.

Индия, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 07:22

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Учения продлятся до 13 октября на базе учебного центра "Сурья", расположенного близ города Аули в северной части Индии.

А 4 октября в Демократической Республике Конго казахстанские миротворцы удостоились награды ООН.

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