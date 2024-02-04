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Жестокое обращение воспитателя с ребенком в детсаду попало на видео в Атырау

Жестокое обращение воспитателя с ребенком в инклюзивном детсаду попало на видео в Атырау Фото: pixabay
В Атырау воспитатель инклюзивного детского сада ударила ребенка во время занятия, сообщает Zakon.kz.

Инцидент попал на видео, которое опубликовали в Сети. 

"Управление полиции города Атырау сообщает: по данному факту начато расследование. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия", – прокомментирвали ситуацию в полиции.

Ранее сообщалось, что в Казнете появились шокирующие кадры жестокого обращения с детьми. Как выяснилось, видео было снято в Шымкенте. На кадрах видезаписи мужчина в нижнем белье с ремнем в руках кричит на детей за неубранную комнату. Мать детей планируют лишить родительских прав.

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