Женщины в Актау смогут 8 марта бесплатно ездить в общественном транспорте

В честь Международного женского дня проезд для женщин в общественном транспорте будет бесплатным в Актау, сообщает Zakon.kz.

Об этом 4 марта 2024 года написало издание lada.kz со ссылкой на пресс-службу Актауского городского акимата.

"По словам представителей Актауского городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог, бесплатным для женщин будет проезд на маршрутах №1, 2, 3, 4, 4М, 5, 6, 7, 8, 9. Общественный транспорт будет курсировать с 06:40 до 21:00 в соответствии с регулярным расписанием", – сообщили в акимате.

1 марта 2024 года стало известно, что в Карагандинской области к 8 Марта 21 861 женщина из социально уязвимых слоев населения получит единовременную выплату. В городах и районах сумма разная. Все будет зависеть от возможностей бюджетов.