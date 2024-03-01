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Женщины получат единовременную выплату к 8 Марта в Карагандинской области

Женщины получат единовременную выплату к 8 Марта в Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 18:20 Фото: pixabay
В Карагандинской области к 8 Марта 21 861 женщина из социально уязвимых слоев населения получит единовременную выплату. В городах и районах сумма разная. Все зависит от возможностей бюджетов, сообщает Zakon.kz.

По информации областного акимата, в Караганде, Темиртау, Приозерске, Осакаровском и Шетском районах к празднику деньги на счет перечислят многодетным матерям, имеющим четырех и более детей, и многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа".

"В Балхаше – многодетным матерям, почетным гражданам, труженицам тыла, лицам, приравненным к участникам ВОВ, ветеранам труда, неактивным труженицам тыла, детям с инвалидностью, неактивным одиноко проживающим женщинам, женам умерших ветеранов ВОВ", – говорится в сообщении.

В Сарани – многодетным матерям, имеющим четырех и более детей, многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа", детям с инвалидностью, малообеспеченным семьям.

В Абайском районе – СУСН, малообеспеченным, многодетным семьям, инвалидам, пенсионерам, работникам разных сфер.

В Актогайском районе – многодетным матерям, имеющим четырех и более детей, многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа", малообеспеченным, инвалидам, пенсионерам (женщинам).

В Бухар-Жырауском районе – женщинам из числа малообеспеченных, многодетных семей, инвалидам, пенсионерам и СУСН.

В Каркаралинском районе – многодетным матерям, имеющим четырех и более детей до 18 лет, многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа", малообеспеченным, инвалидам.

В Нуринском районе – малообеспеченным, многодетным матерям, молодежи.

Отмечается, что в некоторых городах и районах планируются праздничные обеды, раздача продуктовых наборов. Благотворительные организации в определенных районах посетят малообеспеченные семьи, проживающие в частном секторе. Им привезут дрова, сено, уголь и прочее.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК 27 февраля 2024 года рассказали о государственных пособиях, которые получают многодетные семьи. Подобнее можно прочитать тут



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