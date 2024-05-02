Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Новый депутат Сената от Кызылординской области принес присягу

Новый депутат Сената от Кызылординской области принес присягу, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 10:28 Фото: gov.kz
Новоизбранный депутат Сената Наурызбай Байкадамов поклялся верно служить народу Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам председателя Сената Маулена Ашимбаева, Наурызбай Байкадамов был избран депутатом Сената на место Акмарал Альназаровой, которая ранее была назначена министром здравоохранения Казахстана.

"Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата", – произнес текст присяги новоизбранный депутат Наурызбай Байкадамов.

Он будет работать в Комитете по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам. 

Наурызбай Байкадамов был избран депутатом Сената от Кызылординской области 25 апреля.

Ранее сообщалось, что 3 апреля 2024 года депутаты Сената освободили от должностей двух судей Верховного суда Казахстана.

Читайте также

Казахстан, Азербайджан и Узбекистан планируют совместно продавать зеленую энергию странам ЕС
Казахстан, Азербайджан и Узбекистан планируют совместно продавать зеленую энергию странам ЕС
Тамила Языкова
Сенат Парламента РК Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Рассылка с номера 1414, Казахстан, егов
К казахстанцам обратились по поводу рассылки с номера 1414
новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД обратились к казахстанцам
Новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД обратились к казахстанцам
Медики назвали три самые полезные ягоды
Медики назвали три самые полезные ягоды
Какие изменения ждут казахстанцев с мая 2024 года
Какие изменения ждут казахстанцев с мая 2024 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: