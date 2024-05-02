Новый депутат Сената от Кызылординской области принес присягу

Новоизбранный депутат Сената Наурызбай Байкадамов поклялся верно служить народу Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам председателя Сената Маулена Ашимбаева, Наурызбай Байкадамов был избран депутатом Сената на место Акмарал Альназаровой, которая ранее была назначена министром здравоохранения Казахстана.

"Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата", – произнес текст присяги новоизбранный депутат Наурызбай Байкадамов.

Он будет работать в Комитете по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

Наурызбай Байкадамов был избран депутатом Сената от Кызылординской области 25 апреля.

Ранее сообщалось, что 3 апреля 2024 года депутаты Сената освободили от должностей двух судей Верховного суда Казахстана.