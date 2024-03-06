В каких сферах больше всего женщин трудится в Казахстане

По данным Бюро национальной статистики, в стране 4 370 715 трудоспособных женщин, занятых в разных отраслях Это 48,3% от общего числа занятого населения, сообщает Zakon.kz.

При этом 3,4 млн женщин работают в найме, а 940 тысяч являются самозанятыми.

Больше всего женщин трудится в сфере образования – 20% от всех занятых женщин, 19,6% – в оптовой и розничной торговле, 9,7% – в сельском хозяйстве, еще 9,6% – в сфере здравоохранения и социального обслуживания населения. В промышленности работают 7,8% женщин.

Меньше всего женщин трудится в сфере информации и связи – 1,6% от всех занятых работниц.

Всего, по данным за четвертый квартал 2023 года, в различных сферах экономики Казахстана были заняты 9 млн человек, из них по найму работали 6,9 млн человек (76,4% от общего числа занятых в экономике), являлись самозанятыми 2,1 млн человек (23,6% от общего числа занятых в экономике).

По сравнению с четвертым кварталом 2022 года общая занятость выросла на 76,7 тыс. человек, в основном за счет наемных работников (75,4 тыс. человек), численность самостоятельно занятых – на 1,3 тыс. человек.

Наибольшая доля занятых наблюдалась в сфере торговли (16,7%), образования (13,2%), промышленности (12,3%) и сельского хозяйства (11,5%).

На основной работе в среднем на одного занятого фактически отработанные часы в неделю составили 39 часов, на одного наемного работника – 41 час, на самостоятельно занятого работника – 35 часов.

Численность лиц, которые были без работы, но не искали работу или не были готовы приступить к работе (потенциальная рабочая сила), составила 29,3 тыс. человек.