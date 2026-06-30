#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+23°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+23°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Стало известно, в каких сферах выросла занятость в Казахстане

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, карьера, собеседование, работа, работники, сотрудники, наем, трудоустройство, прием на работу, профессия, профессии, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 17:31 Фото: pixabay
В Казахстане по итогам первого квартала 2026 года увеличилась численность занятого населения в ряде ключевых отраслей экономики. Об этом сегодня, 30 июня, проинформировали в Бюро национальной статистики (БНС), сообщает Zakon.kz.

Согласно статданным, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года рост отмечен в промышленности, строительстве, образовании, а также в здравоохранении и социальном обслуживании населения.

"Наибольшее число занятых по-прежнему сосредоточено в сфере оптовой и розничной торговли, а также ремонта автомобилей и мотоциклов. В этой отрасли работают 1 571 400 человек, или 16,7% от общей численности занятого населения".Пресс-служба БНС

В сфере образования заняты 1 251 000 человек, что на 0,5% больше, чем годом ранее. В промышленности численность работников достигла 1 185 700 человек, увеличившись на 2%, в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 298 300 человек, что на 3,4% больше по сравнению с первым кварталом прошлого года.

"Рост занятости также зафиксирован в строительстве, где работают 643 800 человек, в обрабатывающей промышленности ­­– 624 800 человек, а в сфере здравоохранения и социального обслуживания населения – 616 700 человек. В сфере транспорта и складирования заняты 663 200 человек".Пресс-служба БНС

В целом, как следует из статданных, по итогам первого квартала 2026 года структура занятости населения остается стабильной, а в большинстве ключевых отраслей экономики сохраняется положительная динамика численности занятых.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 17:31
Раскрыт уровень безработицы в Казахстане

26 июня 2026 года в Бюро национальной статистики рассказали, какие продукты подешевели в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
президент РК Касым-Жомарт Токаев, президент России Владимир Путин
17:33, Сегодня
Токаев поговорил по телефону с Путиным: что обсудили лидеры двух стран
дети, двойня
09:44, 22 июня 2026
Стало известно, в каком регионе Казахстана чаще всего рождаются двойни и тройни
Фрукты, овощи, овощной, супермаркет, продукты питания, минимаркет, продуктовый, социально значимые продукты
12:36, 26 июня 2026
Какие продукты подешевели в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: Gov.kz
18:57, Сегодня
Ербол Мырзабосынов встретился с одним из ведущих мировых экспертов по ИИ Ли Кай-Фу
Фото: официальный сайт ФИФА
18:33, Сегодня
Президент Узбекистана Мирзиёев призвал поддержать сборную после дебютного ЧМ‑2026
Фото: WTA
18:06, Сегодня
Софья Самоделкина обратилась к Елене Рыбакиной перед её стартом на "Уимблдоне-2026"
TS CUP 4: неожиданные повороты юбилейного сезона TLTS
18:05, Сегодня
TS CUP 4: неожиданные повороты юбилейного сезона TLTS
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: