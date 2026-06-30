Стало известно, в каких сферах выросла занятость в Казахстане

В Казахстане по итогам первого квартала 2026 года увеличилась численность занятого населения в ряде ключевых отраслей экономики. Об этом сегодня, 30 июня, проинформировали в Бюро национальной статистики (БНС), сообщает Zakon.kz.

Согласно статданным, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года рост отмечен в промышленности, строительстве, образовании, а также в здравоохранении и социальном обслуживании населения.

"Наибольшее число занятых по-прежнему сосредоточено в сфере оптовой и розничной торговли, а также ремонта автомобилей и мотоциклов. В этой отрасли работают 1 571 400 человек, или 16,7% от общей численности занятого населения". Пресс-служба БНС

В сфере образования заняты 1 251 000 человек, что на 0,5% больше, чем годом ранее. В промышленности численность работников достигла 1 185 700 человек, увеличившись на 2%, в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 298 300 человек, что на 3,4% больше по сравнению с первым кварталом прошлого года.

"Рост занятости также зафиксирован в строительстве, где работают 643 800 человек, в обрабатывающей промышленности ­­– 624 800 человек, а в сфере здравоохранения и социального обслуживания населения – 616 700 человек. В сфере транспорта и складирования заняты 663 200 человек". Пресс-служба БНС

В целом, как следует из статданных, по итогам первого квартала 2026 года структура занятости населения остается стабильной, а в большинстве ключевых отраслей экономики сохраняется положительная динамика численности занятых.

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