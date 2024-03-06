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Сотрудника МВД осудили за стрельбу по людям из газового пистолета

Сотрудника МВД осудили за стрельбу по людям из газового пистолета, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 16:24 Фото: pexels
6 марта 2024 года в суде № 2 Павлодара рассмотрели уголовное дело по факту хулиганства, совершенного с применением газового оружия, сообщает Zakon.kz.

На скамье подсудимых оказался начальник отдела кадровой политики учебного центра КУИС МВД РК.  

В суде установлено, что в январе 2023 года на парковке перед бильярдным клубом, расположенном по улице Сураганова в Павлодаре, подсудимый произвел несколько прицельных выстрелов по двум мужчинам из газового пистолета, снаряженного свето-шумовыми и газовыми патронами. Мужчины убежали, а сотрудник МВД скрылся с места преступления. 


"Преступление, совершенное Н., относится к категории тяжких, за которое законом предусмотрены альтернативные виды наказания. С учетом смягчающих уголовную ответственность обстоятельств: наличие на иждивении троих малолетних детей. А также отягчающих обстоятельств: совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим принятую им присягу, суд признал Н. виновным по статье 293 ч.3 УК, и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года", – сообщили в пресс-службе суда №2 города Павлодара.

Также осужденный лишен специального звания "подполковник полиции".

Приговор в законную силу не вступил.

Комментируя этот инцидент в январе 2023 года, пресс-служба ДП Павлодарской области сообщала, что в тот день между посетителями бильярда произошел конфликт, во время которого сотрудник МВД стрелял из газового пистолета. Среди участников конфликта был сотрудник УП Экибастуза. 

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