На 5 лет посадили астанчанина за стрельбу из газового пистолета: заявление прокуратуры

В Астане мужчину приговорили к 5 годам за применение газового пистолета, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре столицы 14 сентября 2026 года рассказали, что житель города во время ночного конфликта между другими людьми произвел из газового пистолета два выстрела в воздух, а также один выстрел в сторону одного из них. Тому удалось избежать попадания, потому что он успел скрыться.

Приговором суда подсудимый признан виновным и осужден к 5 годам лишения свободы.

"Прокуратура столицы призывает соблюдать общественный порядок, за его грубое нарушение с применением либо угрозой применения насилия, а также использованием оружия или иных предметов предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 7 лет", – заявили в прокуратуре.

В Казахстане, между тем, продолжают находить схроны с оружием, пропавшим во время январских беспорядков. Последние находки сделали в Шымкенте и Петропавловске. Полиция изъяла ружья, обрезы, пистолет, бронежилет и боеприпасы.