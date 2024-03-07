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Поднять зарплату школьным психологам предложил депутат

Тенге, деньги, пустой кошелёк, безработица, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 13:03 Фото: Zakon.kz
Депутат Сената Галиаскар Сарыбаев на пленарном заседании палаты предложил поднять зарплату школьным психологам и повысить их юридический статус, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сенатор Галиаскар Сарыбаев в своем запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова предложил поднять зарплату школьным психологам и повысить их юридический статус.

"Первые проблемы в психологическом состоянии и поведении детей определяются уже в дошкольном и школьном возрасте. Поэтому особое внимание педагогов-психологов необходимо уделять повышению доступности и качеству индивидуального сопровождения школьников. Однако в этой сфере имеется ряд проблем. В школах, где в среднем обучается 1,5 тыс. детей, – 60 классов, а в учебных заведениях с 4500 и более учениками – более 170 классов. То есть один психолог обслуживает до 2 тыс. учеников и детей с особыми образовательными потребностями. Специалисты психологической службы в настоящее время испытывают колоссальную нагрузку и порой не успевают оказать помощь всем тем, кто в ней нуждается", – отметил сенатор.

Для решения проблемы сенатор предлагает пересмотреть расчет норматива численности школьных психологов и внести в него корректировки градации численности класс-комплектов.

"Несмотря на то, что официально психологи в штат школ были введены еще в 1987 году, они по-прежнему лишены юридического статуса. Учитывая, что специалисты психологической службы являются экспертами узкого профиля, нужно вывести их на достойный уровень оплаты труда", – предложил депутат.

13 сентября 2023 года в Минпросвещения рассказали, как будут повышать статус школьных психологов и как изменится их работа.

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