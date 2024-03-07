Политолог о парламентских выборах: Важный компонент модернизационной повестки Токаева

Новая модель формирования Мажилиса и маслихатов позволит в полной мере защитить интересы избирателей как на общенациональном, так и на региональном уровнях, обеспечит широкую палитру взглядов в представительных органах власти.

Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев, анонсируя проведение внеочередных парламентских выборов, которые состоялись в Казахстане почти год назад. Какое влияние оказали преобразования, происходящие в избирательном процессе страны на развитие Казахстана? Своим мнением с редакцией Zakon.kz поделился российский эксперт-аналитик Центра геополитических исследований "Бірлік-Единство", доцент Уфимского государственного нефтяного технического университета Артур Сулейманов.

- Артур Рамилевич, в марте 2023 года в Казахстане состоялись внеочередные выборы в Мажилис и в маслихаты всех уровней. Касым-Жомарт Токаев заявил, что их проведение было продиктовано логикой конституционной реформы, поддержанной гражданами на общенациональном референдуме. По ее итогам страна перешла на новые, более справедливые и конкурентные правила формирования представительной ветви власти. Хотелось бы услышать Ваше мнение по этому вопросу.

- Избирательные новшества, которые были апробированы на внеочередных парламентских выборах в Казахстане 2023 года, сработали. Упрощение регистрации политических партий, выборы по одномандатным округам, появление графы "против всех" имели позитивное значение для демократического развития республики. В первую очередь, это касается повышения конкуренции между партиями и придания ей более острой формы. Так, например, снижение проходного порога в парламент с 7 до 5%, безусловно, дало определенный конкурентный импульс партиям, и в выборную гонку смогли включиться новые партии. В итоге шесть прошли в парламент, а в семи округах победили самовыдвиженцы. Таким образом, мы видим, что, благодаря политической реформе, расширился спектр политических партий, которые получили шанс побороться за места в парламенте. Кто-то этой возможностью воспользовался.

- Как Вы оцениваете явку избирателей?

- Явка оказалась ниже по сравнению с предыдущими выборами и составила около 54%. Но это говорит скорее о некой "политической апатии" избирателей и носит во многом общемировой тренд. Кроме того, выборы в парламенты, как правило, вызывают меньший интерес, чем президентские. Этот момент я бы тоже учитывал. Интересным является тот факт, что "против всех" проголосовало только около 4% казахстанцев. Такой результат можно объяснить, в том числе, предопределенностью предпочтений избирателей. То есть они смогли найти свою политическую платформу среди представленных, а партии донести до общественности свои повестки. И это позитивный момент.

- Касым-Жомарт Токаев тогда выразил надежду на то, что обновленные составы депутатов придадут новый импульс всесторонней модернизации Казахстана. Что Вы думаете на этот счет?

- Парламентские выборы - важный и завершающий этап модернизационной повестки Касым-Жомарта Токаева. Эффект от политической модернизации парламента не сиюминутный. Он складывается из многих аспектов. Самое главное, чтобы эти аспекты оказывали прямое позитивное воздействие на уровень жизни казахстанцев, которые отдали голос той или иной партии. Это, прежде всего, социально-экономические вопросы, связанные с повышением зарплат, пенсионным обеспечением, доступным жильем и качественным образованием.

- Как Вы, в целом, можете охарактеризовать политический курс, проводимый президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым?

- После январских событий 2022 года президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву необходимо было перезапустить общественно-политическую ситуацию в стране. И последние два года, действительно, стали временем масштабных политических реформ. Переименование партии "Нур Отан" в "AMANAT", изменения в избирательной модели, появление новых партий, надпартийность президента, конституционное реформирование, создание Национального курултая, внеочередные выборы президента, парламентские выборы – все эти процессы стали важными компонентами модернизационной повестки Касым-Жомарта Токаева. Запущенные процессы позволили придать импульс работе органов государственной власти, сделать их деятельность более скоординированной, эффективной и прозрачной. Поэтому политическая экосистема Казахстана за последние годы изменилась институционально по форме и содержанию.

- А как, на Ваш взгляд, все эти изменения отразились на внутренней повестке Казахстана?

- Полагаю, что политический курс Касым-Жомарта Токаева благоприятно влияет на внутренние процессы в Казахстане. Без устойчивого политического фундамента сложно проводить эффективную экономическую политику. Как и наоборот. Политическим результатом, вытекающим из реформ, становится повышение ответственности власти за реализацию экономического курса. Политическое реформирование и экономическая политика – это звенья политической экосистемы Казахстана.