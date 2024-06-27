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Политолог Марат Шибутов: В Казахстане не будет "стеклянного потолка" для обычных людей

Политолог Марат Шибутов: В Казахстане не будет &quot;стеклянного потолка&quot; для обычных людей, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2024 22:19 Фото: Zakon.kz
Политолог Марат Шибутов 27 июня высказался о сменяемости власти в Казахстане. Он отметил, что новая политическая модель позволила улучшить ситуацию в этом направлении, сообщает Zakon.kz.

По мнению политолога, если взять эволюцию политической системы Казахстана, то видно, что с 1995 года она шла по пути концентрации власти у президента.

"Это подтвердилось затем изменениями в Конституцию в 1998, 2007 и 2017 годах. Более того, аналогичный процесс прошел в России, в Китае, не говоря уже про других наших соседей. Однако новая политическая модель Касым-Жомарта Токаева предусматривает только однократный срок президентских полномочий в семь лет – это значит у нас будет за 28 лет не один президент, а уже четыре", – считает он.

Марат Шибутов подчеркнул, что такая сменяемость верховной власти означает и сменяемость политической элиты в целом.

"Уже не будет "стеклянного потолка" для обычных людей, выше которого они не могут подняться и могут только бессильно смотреть, как по кругу наверху с одних руководящих должностей на другие перемещается один и тот же список со своими командами. Но раз идет сменяемость, то и идет повышение ответственности власти перед народом, а заодно все меньше вероятность сращивания бизнеса и власти. Высшие чиновники просто не успеют за такое небольшое время превратиться еще и в олигархов, они будут оставаться государственными служащими", – заявил он.

Политолог отметил, что видит это изменение политической культуры не только в обновлении элиты, но и в другом уровне публичной дискуссии.

"Мало увеличения открытости государственных органов, но и СМИ с блогерами стали гораздо более влиятельными и свободными в своих темах. Конечно, пока не все это поняли, не все это осознали. Но у страны в 20 миллионов человек есть своя большая политическая инерция, которая может длиться годами – чтобы все поменялись под новые правила игры нужно время и усилия. Но в целом страна идет в правильном направлении – нельзя сейчас управляться также, как 20 лет назад", – заключил он.

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