Чемпионка Казахстана по велоспорту ушла в соцсети для его популяризации

Чемпионка Казахстана по велоспорту Амилия Искакова популяризует этот вид спорта через соцсети, сообщает Zakon.kz.

– Амилия, расскажите о своей карьере в спорте и о том, как стали чемпионкой Казахстана и пришли в тренерство.



– В велоспорт я пришла в юниорском возрасте. На тот момент мне уже было 17, тогда как в данном виде спорта обычно начинают готовить спортсменов с 12 лет. Тем не менее за полгода тренировок в спринте я смогла забраться на пьедестал Чемпионата Казахстана. Это не было первое место, но меня заметили и взяли в сборную. Дальше были новые взлеты и падения, пока в какой-то момент я не перешла с трека на шоссе. Чтобы сменить дисциплину и войти в открывшуюся шоссейную команду "Астана", мне потребовалось два года усердных тренировок. И, к слову, именно это событие я считаю одним из важных для себя, в след за которым начались поездки по разным странам и новые серьезные соревнования. Следующими достижениями стали второе место в командной гонке на Чемпионате Азии, а также участие в Азиатских играх и двух чемпионатах мира.

Завершая карьеру, я думала, как буду реализовываться дальше. Сначала получила высшее образование по специальности "Дизайн", а потом все-таки решила дополнительно пройти обучение и стать тренером. Причем мой первый тренерский опыт был связан с фитнесом. Где-то полгода мне хватило, чтобы в итоге снова вернуться в профессиональный спорт, но уже для обучения спортсменов. Так я пришла тренером в Детско-юношескую спортивную школу (ДЮСШ), являющуюся государственным учреждением, где готовят будущих чемпионов, которые со временем смогут защищать честь страны на международных соревнованиях. За 4 года работы там среди моих учеников уже появились один мастер спорта и пять кандидатов (КМС), а также еще больше призеров и чемпионов Казахстана. Из недавних достижений 2024 года хочется отметить третье место одной из учениц среди юниоров в кейрине на Чемпионате Азии.

– Что вас вдохновило начать создавать контент в соцсетях?

– Я давно хотела начать снимать видео, но в социальных сетях, в которых я присутствовала на тот момент, было сложно набрать аудиторию. Если честно, мне кажется, что там изначально нужно быть известной личностью. Я решила попробовать делиться своими видео на платформе коротких креативных видеороликов. Изначально они не были посвящены одной тематике, но по мере того, как видео начали набирать просмотры, я решила, что мой аккаунт должен быть посвящен спорту. Я указала себя на странице как тренера, а сторонний контент мог не быть интересен тем, кто подписался на меня из-за велоспорта.

– Как ваше творчество в соцсети повлияло на вашу жизнь?

– Я надеюсь, что так мне удается популяризировать велоспорт. Ведь почему моя спортивная карьера началась поздно по сравнению с другими спортсменами? Я даже не знала о существовании такой секции. Совершенно случайно увидела детей в красивой форме. И поскольку в 2012 году еще не было повсеместного доступа к интернету, нам пришлось звонить в министерство, чтобы узнать контакты тренеров. Сегодня все по-другому, так почему бы не использовать платформу, чтобы заинтересовать спортом как можно больше молодежи?

К слову, вместе с ростом просмотров моих видео замечаю, как подростки стали чаще здороваться. Я вижу, как они радуются при встрече, а те, кто посмелее, даже подходят с просьбой сфотографироваться. Таким образом, узнаваемость стала больше. В основном среди тех, кто увлекается и занимается велоспортом в Казахстане.

– Как вы считаете, зачем приходят в ваш аккаунт люди, что им наиболее важно получить от вашего контента?

– Думаю, что мой аккаунт больше вызывает интерес у юных спортсменов. Им интересно посмотреть, как проходят тренировки у других, что мы делаем, какие техники и секреты используем. Есть и те, кому хочется больше узнать об устройстве велосипеда или понаблюдать за анпакингом каких-то спортивных гаджетов.

– Как вы оцениваете возможности соцсетей для продвижения здорового образа жизни и популяризации спорта?

– Транслируя правильные ценности, например, здоровый образ жизни, каждый может добиться какого-то положительного результата. Я хочу поднять узнаваемость и популярность велоспорта, чтобы как можно больше детей приходило к нам заниматься.

– С какими вызовами вы сталкиваетесь в роли тренера и какие методы используете, чтобы вдохновлять и поддерживать своих подопечных?

– Вызовов много. В велоспорт как спортсменка я пришла поздно – мне было 17 лет, а вот тренером, по меркам отрасли, я стала рано, в 25. Поэтому родители учеников поначалу относились с недоверием, хотели вмешиваться, устанавливать свои правила. Например, они были недовольны, если тренировка не заканчивалась вовремя. В итоге мне приходилось разъяснять, что это специфика нашего вида спорта – если группа выехала на шоссе, по какой-то причине мы всегда можем задержаться. Кто-то отстал, у кого-то проблема с колесом и т.д.

Поэтому основной вызов в тренерстве для меня был в том, чтобы доказать, что я нахожусь на своем месте. Что опыта мне хватает, несмотря на возраст, и с детьми работать я тоже умею. Я считаю, мне удалось справиться. Как тренер я требую дисциплины не только от учеников, но и от их родителей. Мы развиваем профессиональный спорт и растим будущих чемпионов.

– Каково ваше видение будущего велоспорта в Казахстане и какие инициативы вы хотели бы видеть для его поддержки?

– Думаю, что у велоспорта хорошие шансы войти в топ-3 самых популярных видов спорта в Казахстане. Мы уже видим, что становится больше как профессионалов, так и любителей. Хочется верить, что будет увеличиваться спонсорская поддержка и проводиться больше мероприятий.

Также поддержка может начинаться с самых простых вещей. Например, с улучшения инфраструктуры в виде количества и качества велодорожек и специальных спортивных объектов по всей стране для безопасного занятия велоспортом. К автолюбителям тоже хотелось бы обратиться с просьбой толерантно относиться к велосипедистам и соблюдать правила дорожного движения.

– Какие ваши дальнейшие планы по развитию аккаунта?

– Хотелось бы набрать 100 тысяч подписчиков. Для этого я планирую выкладывать больше интересных видео, отслеживать и соответствовать трендам, а также делиться полезным контентом. Главное, конечно, еще не забывать снимать во время тренировочного процесса. Основная задача на тренировке – сконцентрироваться на ребятах и объяснить важные моменты, а про видео я часто вспоминаю с опозданием. Поэтому, как и в спорте, здесь нужна дисциплина.