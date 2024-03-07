"Помните, что мы вас любим": аким ВКО поздравил женщин с 8 Марта

Готовиться к празднованию на востоке страны начали еще в феврале. В регионе стартовала одна из самых трогательных акций "Анаға хат – Письмо маме", сотни детей написали нежные теплые слова самым близким людям, пожелали им здоровья и счастья.

В начале марта прошло сразу несколько выставок, концертов, посвященных Международному женскому дню. Около 500 уникальных изделий привезли с собой мастера-ремесленники со всех районов области в выставочный зал областного музея заповедника.

Особенно запомнился показ-дефиле художницы-модельера Куляш Акашевой.

"Я представила свою коллекцию национальной, этнической одежды для взрослых девушек и для маленьких леди. Сегодня – это первая ласточка, дальше будем дорабатывать коллекцию более детально", – поделилась планами модельер.

Многодетные мамы также в центре внимания все эти дни. Около двенадцати тысяч женщин получили социальные выплаты к празднику.

Сотрудники областного молодежного ресурсного центра провели уже ставшую доброй традицией акцию "От Ромео к Джульетте". Они вышли на улицы Усть-Каменогорска с цветами, чтобы подарить представительницам прекрасного пола тюльпаны и хорошее настроение.

Для воспитанников прекрасного пола центра поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах "Үміт" и специальной школы-интерната № 8 они организовали бесплатный просмотр фильма в кинотеатре "Юбилейный" и вручили подарки.

Креативно к поздравлению прекрасной половины подошли жители Риддера. Спортсмены-лыжники организовали флешмоб, прокатившись в форме "крутящейся" восьмерки.

В преддверии Международного женского дня 8 Марта аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев встретился с представительницами прекрасного пола из всех городов и районов области.

На неформальной встрече за чашкой чая присутствовали женщины разных возрастов и профессий, но всех их объединяет любовь к родному краю и к своему делу.

Поздравляя женщин с наступающим Международным женским днем, Ермек Кошербаев подчеркнул роль всех женщин в развитии экономики государства, будь то многодетные мамы, предпринимательницы или представительницы других сфер и профессий.

"Милые дамы, от всей души поздравляю вас с весенним праздником – Международным женским днем. Я очень рад встретиться с вами в преддверии этого прекрасного праздника и хочу пожелать вам и вашим семьям мира, благополучия и процветания. Выражаю всем огромную благодарность за труд и вклад, который вы вносите. У нас есть, кем гордится и чем гордиться, теми свершениями, которые женщины в нашем регионе сделали", – сказал аким области.

Отметим, на встрече присутствовали более 30 представительниц прекрасной половины человечества. Все они были отмечены благодарственными письмами от имени президента РК Касым-Жомарта Токаева и акима ВКО Ермека Кошербаева.

Фото: пресс-центр ВКО

Напомним, в течение двух дней для участниц встречи по инициативе акимата области была организована экскурсия по Усть-Каменогорску. Женщины побывали в Доме творчества детей, национальном клубе стрельбы из лука, музее прикладного искусства и театре.

"Я рада, что сегодня в преддверии женского праздника собрались представительницы из разных сфер. Желаю всем счастья, успехов и благополучия", – поделилась Айнур Кабидолдина, специалист – сенсорный терапевт из областного центра.

Фото: пресс-центр ВКО

"Всем женщинам я желаю доброго здравия, улыбок, чтобы мужчины радовали. Помните, что мы вас всех любим", – сказал Ермек Кошербаев.