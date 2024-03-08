Леди в погонах: как шымкентская пианистка реализовала свою детскую мечту и стала полицейским

С тем, что девушек принято называть слабым полом, Айжан Куленова категорически не согласна. В Департаменте полиции Шымкента она работает уже 26 лет. Сейчас она занимает должность начальника управления штаба.

Подробнее о своей нелегкой работе женщина-полицейский рассказала корреспонденту Zakon.kz.

Начинала карьеру от рядового сотрудника и дошла до старшего начальствующего состава. Год назад Айжан Куленову назначили начальником управления штаба Департамента полиции Шымкента. Для леди в погонах нет ничего невозможного – от приготовления ужина до координации деятельности полиции. Штаб – это мозг правоохранительной системы, управление координирует всю деятельность стражей порядка.

По словам подполковника полиции, работа в департамента – ее детская мечта. Она всегда видела себя в форме и поставила себе цель – бороться с преступностью. Родные ее решение с радостью поддержали. К слову, первое образование Айжан – преподаватель фортепиано. После она получила вторую специальность – экономиста. В третий раз 45-летняя жительница Шымкента исполнила свою детскую мечту – получила диплом юриста и стала служить в органах полиции.

"Я с детства мечтала носить погоны. У моих родителей были друзья – и муж, и жена работали в органах. Я всегда на них смотрела, и мне хотелось носить форму. Мне нравилось надевать их фуражку. Мой дедушка почему-то всегда смотрел на меня и говорил: "Ты будешь прокурором". Прокурором я не стала, стала полицейским", – рассказала корреспонденту Zakon.kz Айжан Куленова.

Одна из самых красивых сотрудниц полиции каждый день встает в пять утра. Работа начинается у леди в погонах в 6:15 и длится до 20:00 - 21:00. По словам подполковника полиции, женщина, которая работает в органах, должна иметь железный характер, быть самостоятельной, выносливой и справедливой.

"Работа мне нравится, стараюсь выполнять все вовремя и четко. Не люблю делать ошибки, это меня задевает, в этом плане я перфекционист. В субботу, воскресенье мы тоже работаем. Потому что работа в штабе – это много обязанностей, нужно контролировать каждую линию, потому что мы как правая рука начальника. Поэтому думаю, что женщина-полицейский должна иметь железный характер леди. Потому что в органах работают 70% мужчин. Никто не считается, женщина ты или мужчина. Раз надел погоны – ты сотрудник полиции. Поэтому мы наравне с мужчинами", – делится женщина-полицейский.

Айжан Куленова работает в органах уже 26 лет. Свои обязанности она выполняет аккуратно и в срок.

"Я считаю, что на работе должны быть дисциплина и законность. Эти два аспекта – самое главное для сотрудника полиции. Там, где есть дисциплина, там есть законность. Я патриот своей Родины. Я очень люблю Казахстан и знаю, что никогда не поменяла бы свое место жительства. Я даже скажу, что очень люблю наш Шымкент и Алматы!" Айжан Куленова

Уже много веков женщинам приходится преодолевать чувство превосходства со стороны мужского пола, доказывать, что женский успех в профессии не ниже мужского. В органах, по мнению некоторых, женщины сталкиваются с определенной дискриминацией. Однако Айжан Куленова с таким мнением категорически не согласна и назвать ее слабой язык не поворачивается. По ее словам, некоторые сотрудницы полиции намного выносливее противоположного пола.

"Я не считаю, что женщины не должны работать в полиции. Потому что у нас есть такие должности – инспекторы по делам несовершеннолетних, по защите женщин. Есть также следователи, которые расследуют именно преступления, связанные в отношении женщин и детей. У каждого свое мнение. Когда моя дочь захотела работать в полиции, я ей не отказала. Сказала – хорошо, решай сама. Сейчас моя дочь уже старший лейтенант и работает в органах внутренних дел, и я знаю, что ей это очень нравится", – говорит Айжан.

Айжан – не только хороший сотрудник полиции, но и счастливая мать, и супруга. Они вместе с мужем вырастили двух детей. Своим дочкам она с детства прививала чувство патриотизма. В свободное время леди-полицейский любит заниматься спортом, готовкой и бытом. Уход за близкими – самый лучший способ снять стресс, рассказывает она.

"В выходные я стараюсь свое время проводить с семьей. Как все женщины, и стиркой, и глажкой, и уборкой занимаюсь. Также и в магазин хожу, и готовлю. Люблю вкусно готовить и поесть. Это мое хобби. Всегда ищу новые рецепты. И да, я обычная женщина, со своими слабостями. Могу и всплакнуть иногда, когда грустно или когда вижу какой-нибудь грустный фильм, который задевает за душу", – признается начальник управления штаба Департамента полиции Шымкента.

На вопрос, о чем мечтает леди в погонах, она шутя отвечает, что у нее достаточно житейские мечты. Айжан хочет достойно выйти на пенсию и иметь внуков.

К слову, в полиции Шымкента наравне с мужчинами работают около сотни дам в погонах. При этом послаблений на работе для них не бывает, разве что только на 8 Марта.

В прошлом году редакция Zakon.kz писала о том, как хрупкие на первый взгляд женщины выполняют в ДЧС Шымкента работу наравне с мужчинами. Историями из трудовых будней поделились психолог и оперативный дежурный Управления кризисными ситуациями ДЧС.