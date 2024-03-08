Составлен список влиятельных политиков-женщин Казахстана

Политолог Данияр Ашимбаев составил список казахстанских женщин, которые отметились в политической истории, сообщает Zakon.kz.

Список, опубликованный в Telegram-канале политолога, состоит из двух частей и охватывает период советской власти и независимый Казахстан.

В первой части он отметил, что привел небольшую хронику кадровых назначений, в основном среди элиты.

"Я опускаю с 1940 годов назначения на посты заместителей министров и секретарей обкомов, поскольку речь идет уже о достаточно большом числе", – написал автор.

Советский период

1920 – Христина Оксе (Струппе) стала заведующей отделом по работе среди женщин (женотделом) Казахского обкома РКП(б).

1921 – Мария Костеловская стала заведующей организационным отделом, затем секретарем, и.о. первого секретаря Казахского обкома РКП(б).

1922 – Алма Уразбаева стала заведующей женотделом Казобкома ВКП(б).

1923 – Алма Уразбаева стала по совместительству членом коллегии Казотделения Верховного суда РСФСР.

1924 – Алма Уразбаева избрана кандидатом в члены президиума Казобкома.

1925 – Алма Уразбаева ненадолго стала и.о. председателя ЦИК КазССР (затем уехала на учебу). Нагима Арыкова стала заведующей женотделом Казкрайкома, Сара Есова – членом уголовно-судебной коллегии Казахского отделения Верховного суда.

1927 – Алма Уразбаева назначена заведующей Истпартом Казкрайкома, Сара Есова – главным редактором журнала "Аэль-Тендыги".

1928 – Евдокия Хлыновская назначена наркомом социального обеспечения КазССР.

1929 – Нагима Арыкова назначена председателем Казахского отдела Верховного суда РСФСР, Х. Абдулкаримова – заведующей женским отделом.

1930 – Ликвидирован женский отдел Казкрайкома.

1932 – Харира Мухамбетова назначена заместителем наркома земледелия КазССР.

1932 – Харира Мухамбетова назначена директором Казахского медицинского института.

1937 – Нагима Арыкова утверждена наркомом социального обеспечения, Ольга Красильникова – членом Верховного суда, Мария Колодина – заведующей информационном статистическим отделом секретариата Верховного Совета.

1938 – Александра Капалина стала прокурором Алма-Атинской области, Шекер Ермагамбетова – заместителем председателя президиума Верховного Совета КазССР, Сарби Ихтисамова – наркомом социального обеспечения вместо Арыковой. Джамал Ищанова – третьим секретарем Гурьевского обкома партии.

1939 – Нурхан Ахмедова стала секретарем ЦК ЛКСМК по школам, Мария Исмагилова – заместителем наркома здравоохранения, Айнаш Уразбаева – заместителем наркома торговли.

1941 – Дарья Саранцева назначена начальником Управления по делам заповедников и охраны памятников старины при СНК КазССР, Лариса Побелянская – директором Петропавловского учительского института, Н. Сахарова – заместителем наркома местной промышленности.

1942 – Ольга Белинская назначена директором Кустанайского учительского института, Рауфа Мажитова – заместителем наркома юстиции, Екатерина Коровина – заместителем наркома торговли, Фатима Аубакирова – заместителем наркома торговли.

1943 – Рабига Жангирова стала заведующей отделом по работе среди женщин ЦК КПК, Вера Мурасева – заместителем наркома легкой промышленности, Аклима Бисенова – заместителем наркома здравоохранения, Наталья Кладнева – заместителем наркома социального обеспечения.

1944 – Галия Усманова утверждена заместителем наркома мясной и молочной промышленности, Анна Маркова – заместителем наркома текстильной промышленности, Сарби Иктисамова – заведующей наградным отделом Президиума ВС.

1945 – Турсын Мурзабекова утверждена директором Алма-Атинского женского педагогического института.

1948 – Зияда Баймухамедова назначена директором Актюбинского казахского женского педагогического института, Нурхан Ахмедова – заведующей отделом по работе среди женщин ЦК КПК, Найля Базанова – директором Института экспериментальной биологии АН Казахстана.

1949 – Махфуза Нурумбаева стала секретарем Западно-Казахстанского обкома, Шарипа Таева – секретарем Кзыл-Ординского обкома партии, Анна Фуглева – секретарем ЦК ЛКСМК.

1950 – Марина Хрусталева назначена председателем Кокчетавского облисполкома, Тамара Логинова – секретарем Акмолинского обкома, Л. Кутнова – секретарем Восточно-Казахстанского обкома, Махфуза Нурумбаева – заместителем председателя Совета Министров, З. Аскарова – секретарем Семипалатинского обкома, Хыйуаз Доспанова – секретарем президиума Верховного Совета, затем первым секретарем ЦК ЛКСМК.

1951 – Найля Базанова избрана академиком АН КазССР.

1952 – К. Балниязова назначена директором Актюбинского женского педагогического института, Марьям-Бике Бейсенова – заведующей отделом по работе среди женщин ЦК КПК, Раиса Сейткулова – секретарем Кзыл–Ординского обкома.

1953 – Надежда Королькова назначена заместителем председателя Верховного суда.

1954 – Мария Гришина избрана председателем Кустанайского областного суда.

1955 – Балжан Бультрикова стала министром социального обеспечения, Капитолина Крюкова – заместителем председателя президиума Верховного Совета КазССР, Шекер Ермагамбетова – заведующей отделом по учету и регистрации награжденных президиума Верховного Совета КазССР.

1957 – Упразднен отдел по делам женщин ЦК КПК.

1958 – Зауре Омарова назначена заместителем председателя Совета Министров.

1959 – Ажар Ибраева стала директором Казахского женского педагогического института, Бижамал Рамазанова – секретарем Алма-Атинского обкома.

1960 – Ариадна Часовникова назначена начальником ЦСУ при Совмине.

1961 – Ляйля Галимжанова назначена министром культуры

1962 – Масура Сармурзина – ректором Казахского женского педагогического института, Ажар Ибраева – ректором Алма-Атинского педагогического института иностранных языков.

1963 – Тамара Логинова утверждена заведующей идеологическим отделом Бюро ЦК КПК по руководству сельским хозяйством, Балжан Бультрикова – министром социального обеспечения, Бижамал Рамазанова – секретарем президиума Верховного Совета КазССР.

1964 – Зульфия Сарымулдаева стала заместителем управляющего Казахской республиканской конторой Госбанка, Тамара Логинова – заведующей идеологическим отделом ЦК КПК.

1966 – Балжан Бультрикова назначена заместителем председателя Совета Министров – министром иностранных дел, Зауре Омарова назначена министром социального обеспечения, Рауза Шамжанова – председателем президиума Казахского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами, Найля Базанова – директором Института физиологии АН КазССР.

1967 – Ляйля Галимжанова назначена заведующей отделом культуры Управления делами Совета министров, Ариадна Часовникова – заместителем председателя президиума Верховного Совета КазССР.

1968 – Куляш Кунантаева утверждена ректором Казахского женского педагогического института.

1969 – Санду Дуймагамбетова утверждена ректором Гурьевского педагогического института.

1970 – Нурания Адельшина назначена заместителем главного арбитра Государственного арбитража при Совете Министров.

1971 – Балжан Бультрикова – министром просвещения

1973 – Райхан Калиева утверждена председателем Комитета молодежных организаций.

1974 – Роза Есенжолова назначена директором НИИ педагогических наук.

1975 – Бижамал Рамазанова назначена начальником Главного архивного управления при Совете Министров, Газиза Жубанова – ректором Алма-Атинской консерватории, Никара Абаева – секретарем Президиума Верховного Совета КазССР.

1977 – Ляйля Галимжанова назначена председателем Госкомитета СМ по кинематографии.

1980 – Манура Ахметова назначена министром социального обеспечения.

1981 – Багила Шендаулова назначена заведующей отделом культуры Управления делами Совета Министров.

1982 – Жамиля Куттубаева назначена заместителем главного арбитра Государственного арбитража при Совмине.

1983 – Людмила Давлетова утверждена заведующей отделом легкой и пищевой промышленности ЦК КПК.

1984 – Акмарал Арыстанбекова назначена председателем Президиума Казахского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами, Жамиля Елемисова – ректором Казахского женского педагогического института, Вера Сидорова – вторым секретарем Уральского обкома партии.

1985 – Манура Ахметова назначена заместителем председателя Совета Министров, Дина Абдрахимова – министром социального обеспечения, Зауре Кадырова – секретарем Президиума Верховного Совета КазССР, Аза Юлдашева – заместителем главного арбитра Государственного арбитража при Совмине.

1986 – Людмила Давлетова избрана секретарем и членом Бюро ЦК КПК, Гульшара Урмурзина – председателем ЦК общества Красного Креста.

1987 – Вера Сидорова избрана заместителем председателя президиума Верховного Совета КазССР.

1988 – Гайникен Бибатырова назначена начальником Главного управления по охране гос. тайн в печати при СМ, Манура Ахметова – министром культуры, Жанар Мустафина – директором НИИ глазных болезней, Гаухар Закумбаева – директором Института органического катализа и электрохимии АН КазССР.

1989 – Людмила Давлетова стала председателем Госкомитета по легкой промышленности при Госплане – министром СССР, Кумусжан Омербаева – заместителем председателя СМ, Александра Докучаева – председателем Комиссии Верховного Совета по рассмотрению заявлений и жалоб граждан и борьбе с бюрократизмом, Акмарал Арыстанбекова – министром иностранных дел.

1990 – Жибек Амерханова стала председателем Президиума Казахского общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами, Зауре Кадырова – министром социального обеспечения, Зинаида Федотова – заместителем председателя Верховного Совета, Нина Петрова – председателем судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда, Нагима Айтхожина – директором Института молекулярной биологии и биохимии АН КазССР.

1991 – Галина Гусева назначена заведующей отделом проблем финансово–кредитной политики и иностранных инвестиций аппарата Высшего экономического совета, Кумусжан Омербаева – заведующей отделом по связям с общественно-политическими организациями и движениями ЦК КПК.

Женщины Казахстана в политической истории в период независимости

1992 – Галина Гусева стала заведующей отделом финансов и труда Аппарата Президента и Кабинета Министров, Акмарал Арыстанбекова – постпредом при ООН, Людмила Башаримова – судьей Конституционного суда, Вера Сухорукова – первым заместителем главы Джезказганской обл. администрации, Бибижан Жаукебаева – первым заместителем главы Кзыл–Ординской обл. администрации.

1993 – Роза Кенжетаева назначена советником президента, Бырганым Айтимова – министром по делам молодежи, туризма и спорта.

1994 – Галия Карпыкова стала директором Архива президента, Лейла Бекетова – президентом Республиканской корпорации "Телевидение и радио Казахстана", Зинаида Федотова – заместителем председателя Верховного Совета, Майко Сагиндыкова – президентом Госбанка жилищного строительства, Гульжана Карагусова – помощником президента, Роза Кенжетаева – заведующей общественно–политическим отделом Аппарата президента.

1995 – Зинаида Федотова назначена заведующей отделом наград Аппарата президента, Наталья Котенко – заведующей отделом финансов, труда и денежного обращения Аппарата Правительства, Загипа Балиева – секретарем ЦИК, Гульжана Карагусова – председателем Нацкомиссии по ценным бумагам, Жаннат Ертлесова – руководителем Центра экономических реформ при правительстве, Роза Кенжетаева – секретарем Совета по проблемам семьи, женщин и демографической политике при президенте, Нина Рыболовлева – главой Семипалатинской гор. администрации, Гульша Танирбергенова – заведующей отделом внутренней политики АП, Нина Каюпова – председателем Совета по проблемам семьи, женщин и демографической политике при президенте, Дарига Назарбаева – гендиректором РГП "Агентство "Хабар".

1996 – Загипа Балиева стала председателем ЦИК, Айткуль Самакова – заведующей отделом гражданства АП, Бырганым Айтимова – послом в Израиле, Вера Сухорукова – первым заместителем акима ВКО, Рымкеш Рахимбекова – председателем Нацкомиссии по бухгалтерскому учету, Бахытжан Болепова – акимом гор. Аркалыка, Наталья Коржова – министром труда и социальной защиты населения, Назым Суханова – председателем коллегии по гражданским делам Верховного суда.

1997 – Жания Аубакирова стала ректором Алматинской консерватории, Вера Сухорукова – и.о. акима ВКО, Людмила Дегитаева – директором Архива президента, Алма Султангалиева – директором КИСИ.

1998 – Айткуль Самакова стала заместителем председателя Сената, Айман Мусаходжаева – ректором Казахской национальной академии музыки, Салима Кунанбаева – ректором Казахского государственного университета международных отношений и мировых языков.

1999 – Айткуль Самакова назначен министром (без портфеля) – председателем Нацкомиссии по делам семьи и женщин, Алтыншаш Джаганова – председателем Агентства по миграции и демографии, Нагима Айтхожина – президентом Национальной академии наук, Акмарал Арыстанбекова – послом во Франции, Мария Омарова – председателем Агентства по делам здравоохранения, Вера Сухорукова – акимом гор. Усть–Каменогорска, Мадина Джарбусынова – постпредом при ООН.

2000 – Жаннат Ертлесова назначена заместителем руководителя АП.

2001 – Гульнар Иксанова стала ген. директором АО "Агентство "Хабар", Жаннат Ертлесова – заместителем министра обороны по экономике и финансам, Гульжана Карагусова – министром труда и социальной защиты населения, Раиса Юрченко – председателем коллегии по уголовным делам Верховного суда.

2002 – Шамша Беркимбаева назначена министром образования и науки, Бырганым Айтимова – послом в Италии, Айткуль Самакова – министром охраны окружающей среды, Нина Жусупова – председателем правления АО "Казкоммерцбанк".

2003 – Татьяна Костина назначена главным редактором газеты "Казахстанская правда".

2004 – Асия Сыргабекова стала председателем правления АО "Народный сберегательный банк Казахстана", Бырганым Айтимова – заместителем премьер–министра, затем министром образования и науки, Нелля Жубасова – заведующей ситуационным центром Управления внутренней политики АП, Екатерина Никитинская – заместителем председателя Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.

2005 – Анар Мешимбаева назначена заведующей Центром системных исследований Управления экономической политики АП, Загипа Балиева – министром юстиции, Гульшара Абдыкаликова – председателем правления АО "Компания по страхованию жизни "Государственная аннуитетная компания".

2006 – Гульнар Иксанова стала ген. директором АО "Агентство "Хабар", Наталья Коржова – министром финансов, Айткуль Самакова – советником президента – председателем Нацкомиссии по делам семьи и гендерной политике при президенте, Анар Мешимбаева – заведующей отделом социально-экономического анализа АП.

2007 – Анар Мешимбаева назначена председателем Агентства по статистике, Татьяна Ворошилова – заместителем руководителя Канцелярии премьер–министра, Бырганым Айтимова – постпредом при ООН, Майнура Мурзамадиева – послом в Нидерландах.

2008 – Елена Бахмутова стала председателем Агентства по надзору и регулированию финансового рынка и финансовых организаций, Гульшара Абдыкаликова – советником президента – председателем Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте, Инна Ахметова – заведующей государственно-правовым отделом АП.

2009 – Гульшара Абдыкаликова назначена министром труда и социальной защиты населения, Умут Шаяхметова – председателем правления АО "Народный банк Казахстана".

2010 – Жанар Айтжанова назначена министром экономического развития и торговли, Салидат Каирбекова – министром здравоохранения, Алмаз Ташенова – председатель надзорной судебной коллегии по гражданским и административным делам Верховного суда.

2011 – Жанар Айтжанова назначена министром по делам экономической интеграции, Жанна Егимбаева – заместителем руководителя Канцелярии премьер–министра, Нуржан Мухамеджанова – председателем правления АО "РТРК "Қазақстан", Ляззат Ибрагимова – председателем правления АО "Фонд развития предпринимательства "Даму".

2012 – Гульшара Абдыкаликова стала советником президента.

2013 – Алия Ракишева назначена заведующей государственно–правовым отделом АП, Гульшара Абдыкаликова – заместителем премьер-министра, Тамара Дуйсенова – министром труда и социальной защиты населения.

2014 – Махаббат Бекбосынова стала председателем Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте, Гульшара Абдыкаликова – госсекретарем, Дарига Назарбаева – заместителем председателя Мажилиса, Тамара Дуйсенова – министром здравоохранения и социального развития, Аида Балаева – заведующей отделом внутренней политики АП.

2015 – Дарига Назарбаева назначена заместителем премьер-министра.

2016 – Жанар Айтжанова стала послом в Швейцарии, Загипа Балиева – уполномоченным по правам ребенка.

2017 – Тамара Дуйсенова назначена министром труда и социальной защиты населения, Зарема Шаукенова – директором КИСИ, Раушан Есбулатова – послом в Таиланде, Сабила Мустафина – секретарем ЦИК, Ляззат Ибрагимова – председателем правления АО "Жилстройсбербанк Казахстана".

2018 – Наталья Годунова стала председателем Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, Алия Ракишева – заместителем руководителя АП, Мадина Абылкасымова – министром здравоохранения и социального развития, Айгуль Куспан – послом в Бельгии, Акмарал Байтемирова – заведующей секретариатом руководителя АП, Сауле Айтпаева – уполномоченный по правам ребенка.

2019 – Гульшара Абдыкаликова назначена заместителем премьер–министра, Куляш Шамшидинова – министром образования и науки, Актоты Раимкулова – министром культуры и спорта, Жанар Айтжанова – постпредом при Отделении ОООН и других международных организациях в Женеве, Дарига Назарбаева – председателем Сената, Аида Балаева – помощником президента – заведующей отделом по контролю за рассмотрением обращений АП, Алия Ракишева – советником президента, Раушан Кажибаева – ген. директором Телерадиокомплекса президента, Жанна Курмангалиева – заведующей секретариатом госсекретаря, Жанна Сартбаева – послом в Финляндии, Анар Жаилганова – председателем Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции, Аружан Саин – уполномоченным по правам ребенка, Эльвира Азимова – уполномоченным по правам человека, Мадина Абылкасымова – председателем Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

2020 – Гульшара Абдыкаликова стала акимом Кызылординской области, Аида Балаева – министром информации и общественного развития, Тамара Дуйсенова – помощником президента – заведующей отделом по контролю за рассмотрением обращений АП, Алия Ракишева – руководителем Аппарата Сената.

2021 – Маржан Акимжанова назначена советником президента, Анастасия Щегорцова – секретарем ЦИК.

2022 – Аида Балаева стала заместителем руководителя АП, Ажар Гиният – министром здравоохранения, Ольга Перепечина – заместителем председателя Сената, Маржан Акимжанова – заместителем управляющего делами президента, Гульсара Арыстанкулова – послом во Франции, Тамара Дуйсенова – министром труда и социальной защиты населения, Жанар Айтжанова – постпредом при ВТО и международных экономических организациях, Наталья Годунова – председателем Высшей аудиторской палаты, Асел Жанасова – председателем правления АО "Казпочта".

2023 – Эльвира Азимова стала председателем Конституционного суда, Зульфия Сулейменова – министром экологии и природных ресурсов, затем советником президента – спецпредставителем по международному экологическому сотрудничеству, Дания Еспаева – заместителем председателя Мажилиса, Тамара Дуйсенова – заместителем премьер-министра, Аида Балаева – министром культуры и информации, Динара Закиева – уполномоченным по правам ребенка, Светлана Жакупова – уполномоченным по правам социально уязвимых категорий населения, затем министром труда и социальной защиты, Айжан Шайназарова – заведующей отделом внутренней политики АП.

2024 – Акмарал Альназарова назначена министром здравоохранения, Кунсулу Закарья – советником президента по вопросам науки и инноваций.

8 марта глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанок с Международным женским днем.