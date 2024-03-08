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Законодательство РК

Составлен список влиятельных политиков-женщин Казахстана

женщина-политик, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 13:21 Фото: freepik
Политолог Данияр Ашимбаев составил список казахстанских женщин, которые отметились в политической истории, сообщает Zakon.kz.

Список, опубликованный в Telegram-канале политолога, состоит из двух частей и охватывает период советской власти и независимый Казахстан.

В первой части он отметил, что привел небольшую хронику кадровых назначений, в основном среди элиты.

"Я опускаю с 1940 годов назначения на посты заместителей министров и секретарей обкомов, поскольку речь идет уже о достаточно большом числе", – написал автор.

Советский период

1920 Христина Оксе (Струппе) стала заведующей отделом по работе среди женщин (женотделом) Казахского обкома РКП(б).

1921 Мария Костеловская стала заведующей организационным отделом, затем секретарем, и.о. первого секретаря Казахского обкома РКП(б).

1922 Алма Уразбаева стала заведующей женотделом Казобкома ВКП(б).

1923 Алма Уразбаева стала по совместительству членом коллегии Казотделения Верховного суда РСФСР.

1924 Алма Уразбаева избрана кандидатом в члены президиума Казобкома.

1925 Алма Уразбаева ненадолго стала и.о. председателя ЦИК КазССР (затем уехала на учебу). Нагима Арыкова стала заведующей женотделом Казкрайкома, Сара Есова – членом уголовно-судебной коллегии Казахского отделения Верховного суда.

1927 Алма Уразбаева назначена заведующей Истпартом Казкрайкома, Сара Есова – главным редактором журнала "Аэль-Тендыги".

1928 Евдокия Хлыновская назначена наркомом социального обеспечения КазССР.

1929 Нагима Арыкова назначена председателем Казахского отдела Верховного суда РСФСР, Х. Абдулкаримова – заведующей женским отделом.

1930 – Ликвидирован женский отдел Казкрайкома.

1932 Харира Мухамбетова назначена заместителем наркома земледелия КазССР.

1932 Харира Мухамбетова назначена директором Казахского медицинского института.

1937 Нагима Арыкова утверждена наркомом социального обеспечения, Ольга Красильникова – членом Верховного суда, Мария Колодина – заведующей информационном статистическим отделом секретариата Верховного Совета.

1938 Александра Капалина стала прокурором Алма-Атинской области, Шекер Ермагамбетова – заместителем председателя президиума Верховного Совета КазССР, Сарби Ихтисамова – наркомом социального обеспечения вместо Арыковой. Джамал Ищанова – третьим секретарем Гурьевского обкома партии.

1939 Нурхан Ахмедова стала секретарем ЦК ЛКСМК по школам, Мария Исмагилова – заместителем наркома здравоохранения, Айнаш Уразбаева – заместителем наркома торговли.

1941 Дарья Саранцева назначена начальником Управления по делам заповедников и охраны памятников старины при СНК КазССР, Лариса Побелянская – директором Петропавловского учительского института, Н. Сахарова – заместителем наркома местной промышленности.

1942 Ольга Белинская назначена директором Кустанайского учительского института, Рауфа Мажитова – заместителем наркома юстиции, Екатерина Коровина – заместителем наркома торговли, Фатима Аубакирова – заместителем наркома торговли.

1943 Рабига Жангирова стала заведующей отделом по работе среди женщин ЦК КПК, Вера Мурасева – заместителем наркома легкой промышленности, Аклима Бисенова – заместителем наркома здравоохранения, Наталья Кладнева – заместителем наркома социального обеспечения.

1944 Галия Усманова утверждена заместителем наркома мясной и молочной промышленности, Анна Маркова – заместителем наркома текстильной промышленности, Сарби Иктисамова – заведующей наградным отделом Президиума ВС.

1945 Турсын Мурзабекова утверждена директором Алма-Атинского женского педагогического института.

1948 Зияда Баймухамедова назначена директором Актюбинского казахского женского педагогического института, Нурхан Ахмедова – заведующей отделом по работе среди женщин ЦК КПК, Найля Базанова – директором Института экспериментальной биологии АН Казахстана.

1949 Махфуза Нурумбаева стала секретарем Западно-Казахстанского обкома, Шарипа Таева – секретарем Кзыл-Ординского обкома партии, Анна Фуглева – секретарем ЦК ЛКСМК.

1950 Марина Хрусталева назначена председателем Кокчетавского облисполкома, Тамара Логинова – секретарем Акмолинского обкома, Л. Кутнова – секретарем Восточно-Казахстанского обкома, Махфуза Нурумбаева – заместителем председателя Совета Министров, З. Аскарова – секретарем Семипалатинского обкома, Хыйуаз Доспанова – секретарем президиума Верховного Совета, затем первым секретарем ЦК ЛКСМК.

1951 Найля Базанова избрана академиком АН КазССР.

1952 К. Балниязова назначена директором Актюбинского женского педагогического института, Марьям-Бике Бейсенова – заведующей отделом по работе среди женщин ЦК КПК, Раиса Сейткулова – секретарем Кзыл–Ординского обкома.

1953 Надежда Королькова назначена заместителем председателя Верховного суда.

1954 Мария Гришина избрана председателем Кустанайского областного суда.

1955 Балжан Бультрикова стала министром социального обеспечения, Капитолина Крюкова – заместителем председателя президиума Верховного Совета КазССР, Шекер Ермагамбетова – заведующей отделом по учету и регистрации награжденных президиума Верховного Совета КазССР.

1957 – Упразднен отдел по делам женщин ЦК КПК.

1958 Зауре Омарова назначена заместителем председателя Совета Министров.

1959 Ажар Ибраева стала директором Казахского женского педагогического института, Бижамал Рамазанова – секретарем Алма-Атинского обкома.

1960 Ариадна Часовникова назначена начальником ЦСУ при Совмине.

1961 Ляйля Галимжанова назначена министром культуры

1962 Масура Сармурзина – ректором Казахского женского педагогического института, Ажар Ибраева – ректором Алма-Атинского педагогического института иностранных языков.

1963 Тамара Логинова утверждена заведующей идеологическим отделом Бюро ЦК КПК по руководству сельским хозяйством, Балжан Бультрикова – министром социального обеспечения, Бижамал Рамазанова – секретарем президиума Верховного Совета КазССР.

1964 Зульфия Сарымулдаева стала заместителем управляющего Казахской республиканской конторой Госбанка, Тамара Логинова – заведующей идеологическим отделом ЦК КПК.

1966Балжан Бультрикова назначена заместителем председателя Совета Министров – министром иностранных дел, Зауре Омарова назначена министром социального обеспечения, Рауза Шамжанова – председателем президиума Казахского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами, Найля Базанова – директором Института физиологии АН КазССР.

1967 Ляйля Галимжанова назначена заведующей отделом культуры Управления делами Совета министров, Ариадна Часовникова – заместителем председателя президиума Верховного Совета КазССР.

1968 Куляш Кунантаева утверждена ректором Казахского женского педагогического института.

1969 Санду Дуймагамбетова утверждена ректором Гурьевского педагогического института.

1970 Нурания Адельшина назначена заместителем главного арбитра Государственного арбитража при Совете Министров.

1971 Балжан Бультрикова – министром просвещения

1973 Райхан Калиева утверждена председателем Комитета молодежных организаций.

1974 Роза Есенжолова назначена директором НИИ педагогических наук.

1975 Бижамал Рамазанова назначена начальником Главного архивного управления при Совете Министров, Газиза Жубанова – ректором Алма-Атинской консерватории, Никара Абаева – секретарем Президиума Верховного Совета КазССР.

1977 Ляйля Галимжанова назначена председателем Госкомитета СМ по кинематографии.

1980Манура Ахметова назначена министром социального обеспечения.

1981 Багила Шендаулова назначена заведующей отделом культуры Управления делами Совета Министров.

1982Жамиля Куттубаева назначена заместителем главного арбитра Государственного арбитража при Совмине.

1983 Людмила Давлетова утверждена заведующей отделом легкой и пищевой промышленности ЦК КПК.

1984 Акмарал Арыстанбекова назначена председателем Президиума Казахского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами, Жамиля Елемисова – ректором Казахского женского педагогического института, Вера Сидорова – вторым секретарем Уральского обкома партии.

1985 Манура Ахметова назначена заместителем председателя Совета Министров, Дина Абдрахимова – министром социального обеспечения, Зауре Кадырова – секретарем Президиума Верховного Совета КазССР, Аза Юлдашева – заместителем главного арбитра Государственного арбитража при Совмине.

1986 Людмила Давлетова избрана секретарем и членом Бюро ЦК КПК, Гульшара Урмурзина – председателем ЦК общества Красного Креста.

1987 Вера Сидорова избрана заместителем председателя президиума Верховного Совета КазССР.

1988 Гайникен Бибатырова назначена начальником Главного управления по охране гос. тайн в печати при СМ, Манура Ахметова – министром культуры, Жанар Мустафина – директором НИИ глазных болезней, Гаухар Закумбаева – директором Института органического катализа и электрохимии АН КазССР.

1989 Людмила Давлетова стала председателем Госкомитета по легкой промышленности при Госплане – министром СССР, Кумусжан Омербаева – заместителем председателя СМ, Александра Докучаева – председателем Комиссии Верховного Совета по рассмотрению заявлений и жалоб граждан и борьбе с бюрократизмом, Акмарал Арыстанбекова – министром иностранных дел.

1990 Жибек Амерханова стала председателем Президиума Казахского общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами, Зауре Кадырова – министром социального обеспечения, Зинаида Федотова – заместителем председателя Верховного Совета, Нина Петрова – председателем судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда, Нагима Айтхожина – директором Института молекулярной биологии и биохимии АН КазССР.

1991 Галина Гусева назначена заведующей отделом проблем финансово–кредитной политики и иностранных инвестиций аппарата Высшего экономического совета, Кумусжан Омербаева – заведующей отделом по связям с общественно-политическими организациями и движениями ЦК КПК.

Женщины Казахстана в политической истории в период независимости

1992 Галина Гусева стала заведующей отделом финансов и труда Аппарата Президента и Кабинета Министров, Акмарал Арыстанбекова – постпредом при ООН, Людмила Башаримова – судьей Конституционного суда, Вера Сухорукова – первым заместителем главы Джезказганской обл. администрации, Бибижан Жаукебаева – первым заместителем главы Кзыл–Ординской обл. администрации.

1993Роза Кенжетаева назначена советником президента, Бырганым Айтимова – министром по делам молодежи, туризма и спорта.

1994 Галия Карпыкова стала директором Архива президента, Лейла Бекетова – президентом Республиканской корпорации "Телевидение и радио Казахстана", Зинаида Федотова – заместителем председателя Верховного Совета, Майко Сагиндыкова – президентом Госбанка жилищного строительства, Гульжана Карагусова – помощником президента, Роза Кенжетаева – заведующей общественно–политическим отделом Аппарата президента.

1995 Зинаида Федотова назначена заведующей отделом наград Аппарата президента, Наталья Котенко – заведующей отделом финансов, труда и денежного обращения Аппарата Правительства, Загипа Балиева – секретарем ЦИК, Гульжана Карагусова – председателем Нацкомиссии по ценным бумагам, Жаннат Ертлесова – руководителем Центра экономических реформ при правительстве, Роза Кенжетаева – секретарем Совета по проблемам семьи, женщин и демографической политике при президенте, Нина Рыболовлева – главой Семипалатинской гор. администрации, Гульша Танирбергенова – заведующей отделом внутренней политики АП, Нина Каюпова – председателем Совета по проблемам семьи, женщин и демографической политике при президенте, Дарига Назарбаева – гендиректором РГП "Агентство "Хабар".

1996 Загипа Балиева стала председателем ЦИК, Айткуль Самакова – заведующей отделом гражданства АП, Бырганым Айтимова – послом в Израиле, Вера Сухорукова – первым заместителем акима ВКО, Рымкеш Рахимбекова – председателем Нацкомиссии по бухгалтерскому учету, Бахытжан Болепова – акимом гор. Аркалыка, Наталья Коржова – министром труда и социальной защиты населения, Назым Суханова – председателем коллегии по гражданским делам Верховного суда.

1997 Жания Аубакирова стала ректором Алматинской консерватории, Вера Сухорукова – и.о. акима ВКО, Людмила Дегитаева – директором Архива президента, Алма Султангалиева – директором КИСИ.

1998 Айткуль Самакова стала заместителем председателя Сената, Айман Мусаходжаева – ректором Казахской национальной академии музыки, Салима Кунанбаева – ректором Казахского государственного университета международных отношений и мировых языков.

1999 Айткуль Самакова назначен министром (без портфеля) – председателем Нацкомиссии по делам семьи и женщин, Алтыншаш Джаганова – председателем Агентства по миграции и демографии, Нагима Айтхожина – президентом Национальной академии наук, Акмарал Арыстанбекова – послом во Франции, Мария Омарова – председателем Агентства по делам здравоохранения, Вера Сухорукова – акимом гор. Усть–Каменогорска, Мадина Джарбусынова – постпредом при ООН.

2000 Жаннат Ертлесова назначена заместителем руководителя АП.

2001 Гульнар Иксанова стала ген. директором АО "Агентство "Хабар", Жаннат Ертлесова – заместителем министра обороны по экономике и финансам, Гульжана Карагусова – министром труда и социальной защиты населения, Раиса Юрченко – председателем коллегии по уголовным делам Верховного суда.

2002 Шамша Беркимбаева назначена министром образования и науки, Бырганым Айтимова – послом в Италии, Айткуль Самакова – министром охраны окружающей среды, Нина Жусупова – председателем правления АО "Казкоммерцбанк".

2003 Татьяна Костина назначена главным редактором газеты "Казахстанская правда".

2004 Асия Сыргабекова стала председателем правления АО "Народный сберегательный банк Казахстана", Бырганым Айтимова – заместителем премьер–министра, затем министром образования и науки, Нелля Жубасова – заведующей ситуационным центром Управления внутренней политики АП, Екатерина Никитинская – заместителем председателя Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.

2005 Анар Мешимбаева назначена заведующей Центром системных исследований Управления экономической политики АП, Загипа Балиева – министром юстиции, Гульшара Абдыкаликова – председателем правления АО "Компания по страхованию жизни "Государственная аннуитетная компания".

2006 Гульнар Иксанова стала ген. директором АО "Агентство "Хабар", Наталья Коржова – министром финансов, Айткуль Самакова – советником президента – председателем Нацкомиссии по делам семьи и гендерной политике при президенте, Анар Мешимбаева – заведующей отделом социально-экономического анализа АП.

2007 Анар Мешимбаева назначена председателем Агентства по статистике, Татьяна Ворошилова – заместителем руководителя Канцелярии премьер–министра, Бырганым Айтимова – постпредом при ООН, Майнура Мурзамадиева – послом в Нидерландах.

2008 Елена Бахмутова стала председателем Агентства по надзору и регулированию финансового рынка и финансовых организаций, Гульшара Абдыкаликова – советником президента – председателем Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте, Инна Ахметова – заведующей государственно-правовым отделом АП.

2009 Гульшара Абдыкаликова назначена министром труда и социальной защиты населения, Умут Шаяхметова – председателем правления АО "Народный банк Казахстана".

2010 Жанар Айтжанова назначена министром экономического развития и торговли, Салидат Каирбекова – министром здравоохранения, Алмаз Ташенова – председатель надзорной судебной коллегии по гражданским и административным делам Верховного суда.

2011 Жанар Айтжанова назначена министром по делам экономической интеграции, Жанна Егимбаева – заместителем руководителя Канцелярии премьер–министра, Нуржан Мухамеджанова – председателем правления АО "РТРК "Қазақстан", Ляззат Ибрагимова – председателем правления АО "Фонд развития предпринимательства "Даму".

2012 Гульшара Абдыкаликова стала советником президента.

2013 Алия Ракишева назначена заведующей государственно–правовым отделом АП, Гульшара Абдыкаликова – заместителем премьер-министра, Тамара Дуйсенова – министром труда и социальной защиты населения.

2014 Махаббат Бекбосынова стала председателем Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте, Гульшара Абдыкаликова – госсекретарем, Дарига Назарбаева – заместителем председателя Мажилиса, Тамара Дуйсенова – министром здравоохранения и социального развития, Аида Балаева – заведующей отделом внутренней политики АП.

2015 Дарига Назарбаева назначена заместителем премьер-министра.

2016Жанар Айтжанова стала послом в Швейцарии, Загипа Балиева – уполномоченным по правам ребенка.

2017 Тамара Дуйсенова назначена министром труда и социальной защиты населения, Зарема Шаукенова – директором КИСИ, Раушан Есбулатова – послом в Таиланде, Сабила Мустафина – секретарем ЦИК, Ляззат Ибрагимова – председателем правления АО "Жилстройсбербанк Казахстана".

2018 Наталья Годунова стала председателем Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, Алия Ракишева – заместителем руководителя АП, Мадина Абылкасымова – министром здравоохранения и социального развития, Айгуль Куспан – послом в Бельгии, Акмарал Байтемирова – заведующей секретариатом руководителя АП, Сауле Айтпаева – уполномоченный по правам ребенка.

2019 Гульшара Абдыкаликова назначена заместителем премьер–министра, Куляш Шамшидинова – министром образования и науки, Актоты Раимкулова – министром культуры и спорта, Жанар Айтжанова – постпредом при Отделении ОООН и других международных организациях в Женеве, Дарига Назарбаева – председателем Сената, Аида Балаева – помощником президента – заведующей отделом по контролю за рассмотрением обращений АП, Алия Ракишева – советником президента, Раушан Кажибаева – ген. директором Телерадиокомплекса президента, Жанна Курмангалиева – заведующей секретариатом госсекретаря, Жанна Сартбаева – послом в Финляндии, Анар Жаилганова – председателем Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции, Аружан Саин – уполномоченным по правам ребенка, Эльвира Азимова – уполномоченным по правам человека, Мадина Абылкасымова – председателем Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

2020 Гульшара Абдыкаликова стала акимом Кызылординской области, Аида Балаева – министром информации и общественного развития, Тамара Дуйсенова – помощником президента – заведующей отделом по контролю за рассмотрением обращений АП, Алия Ракишева – руководителем Аппарата Сената.

2021 Маржан Акимжанова назначена советником президента, Анастасия Щегорцова – секретарем ЦИК.

2022 Аида Балаева стала заместителем руководителя АП, Ажар Гиният – министром здравоохранения, Ольга Перепечина – заместителем председателя Сената, Маржан Акимжанова – заместителем управляющего делами президента, Гульсара Арыстанкулова – послом во Франции, Тамара Дуйсенова – министром труда и социальной защиты населения, Жанар Айтжанова – постпредом при ВТО и международных экономических организациях, Наталья Годунова – председателем Высшей аудиторской палаты, Асел Жанасова – председателем правления АО "Казпочта".

2023 Эльвира Азимова стала председателем Конституционного суда, Зульфия Сулейменова – министром экологии и природных ресурсов, затем советником президента – спецпредставителем по международному экологическому сотрудничеству, Дания Еспаева – заместителем председателя Мажилиса, Тамара Дуйсенова – заместителем премьер-министра, Аида Балаева – министром культуры и информации, Динара Закиева – уполномоченным по правам ребенка, Светлана Жакупова – уполномоченным по правам социально уязвимых категорий населения, затем министром труда и социальной защиты, Айжан Шайназарова – заведующей отделом внутренней политики АП.

2024 Акмарал Альназарова назначена министром здравоохранения, Кунсулу Закарья – советником президента по вопросам науки и инноваций.

8 марта глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанок с Международным женским днем.

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