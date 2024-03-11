Утечка данных: что делать казахстанцам, получившим уведомление от zaimer.kz

11 марта 2024 года Министерство цифрового развития выступило с важным обращением к казахстанцам об утечке персональных данных граждан в микрофинансовой организации zaimer.kz, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что 5 марта 2024 года АО "Государственная техническая служба" (ГТС) обнаружила утечку более двух млн персональных данных казахстанцев, являющихся клиентами микрофинансовой организации zaimer.kz (ТОО "МФО "Робокэш.кз").

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В целом были обнаружены более 36 млн данных клиентов микрофинансовых организаций, функционирующих на платформе Robo.finance (РФ – 23,6 млн (zaimer.ru – 16.8 млн, adengi.ru – 6.8 млн); Филиппины – 5 млн (digido.ph); Вьетнам – 2 млн (vietloan.vn).

Тогда в ведомстве подчеркнули, что по данному факту планируется провести внеплановые проверки в отношении операторов баз данных, в которых произошла утечка персональных данных казахстанцев.

Кроме того, в пресс-службе МЦРИАП РК заявили, что по результатам установления личностей клиентов – Министерством цифрового развития будут направлены соответствующие уведомления гражданам посредством мобильного приложения EgovMobile".

"Таким образом, на основании компетенции уполномоченного органа в области защиты персональных данных МЦРИАП посредством мобильного приложения EgovMobile осуществило уведомление граждан и направило рекомендации в целях минимизации неблагоприятных последствий утечки". Пресс-служба МЦРИАП РК

Фото: Zakon.kz

Что делать после получения уведомления

"Если вам поступило уведомление, но при этом вы не давали согласия на сбор и обработку персональных данных ТОО "МФО "Робокэш.кз" и ранее не взаимодействовали с указанной микрофинансовой организацией, то в этом случае просим вас обратиться в Комитет по информационной безопасности МЦРИАП для полноценного рассмотрения и принятия необходимых мер, предусмотренных законодательством Казахстана в отношении виновных лиц". Пресс-служба МЦРИАП РК

Ранее корреспондент Zakon.kz рассказывал, как может использоваться информация о казахстанцах, оказавшаяся в сети в результате утечки данных, и какими последствиями это чревато для граждан.