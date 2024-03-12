Количество плюс качество: как в ВКО идет реализация социально значимых проектов

В настоящее время в Восточном Казахстане в сфере строительства реализуется сразу несколько национальных проектов, направленных на улучшение качества жизни жителей региона, сообщает Zakon.kz.

Комфортная школа – значит, современная

Еще в сентябре 2022 года президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем послании "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество" отметил важность решения вопроса с нехваткой ученических мест в школах. Только на тот период дефицит составлял 270 тыс. ученических мест. Наиболее актуально вопрос стоял для Туркестанской, Алматинской областей, а также Астаны, Алматы и Шымкента, где нехватка мест составляла почти 60% от общей потребности. Более того, многие здания учебных заведений достаточно старые, а некоторые и вовсе – аварийные, так как были сданы в эксплуатацию более 60–70 лет назад.

В итоге было решено возвести 369 школ за два года по проекту "Комфортная школа". Его цель – ввод 738 тыс. ученических мест, а это значит, навсегда избавиться от нехватки мест в учебных заведениях, а также разгрузить школы, в которых до сих пор дети учатся в три смены. Более того – подарить детям современные и оснащенные по последнему слову техники школы.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

По проекту строительство должно осуществляться по единому стандарту, причем 163 школы будут построены в сельской местности. В Министерстве образования РК сообщали, что на реализацию нацпроекта из республиканского бюджета будет выделено 2,3 трлн тенге. Для проектирования и строительства школ будет привлечено АО "Samruk-Kazyna Construction".

Важно, что Samruk-Kazyna Construction несет ответственность за строительство и ввод школ, а местные акиматы отвечают за обеспечение земельными участками и инфраструктурой. В прошлом году начато проектирование и строительство 208 школ, 10 из них – в Восточно-Казахстанской области.

"По поручению главы государства было утверждено постановление о строительстве комфортных школ, в нашем регионе будет возведено 10 таких учебных заведений: пять в Усть-Каменогорске, по одной в Шемонаихе и Риддере, три – в Глубоковском районе. Каждая из них будет современным зданием с более комфортными условиями для обучения. Например, в каждой из школ будет большая химическая лаборатория, кабинет для занятий робототехникой, с логопедом и психологом, компьютерный класс, коворкинг", – сообщил руководитель управления строительства, энергетики и ЖКХ Дидар Кенесбаев.

По его словам, в рамках проекта "Комфортная школа" в Восточном Казахстане будет создано 4200 ученических мест, общая стоимость десяти школ – 34,7 млн тенге.

"На данный момент в Усть-Каменогорске уже начато возведение пяти школ, причем три из них – в районе новостроек, а две – на окраине города. В остальных населенных пунктах идет работа по оформлению земельных участков, в ближайшее время будет начато строительство", – рассказал Дидар Кенесбаев.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Однако, отмечают в управлении строительства ВКО, также в регионе продолжается строительство объектов образования, не входящих в проект "Комфортная школа". К примеру, в 2024 году строятся три школы на 1099 мест общей стоимостью 8,1 млрд тенге за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования, а именно школа на 599 мест в Усть-Каменогорске, на 300 мест в Зайсане и на 200 мест в поселке Новая Бухтарма. Завершение строительства данных школ запланировано в 2024 году.

За здоровый образ жизни

Также в регионе приоритетное значение уделяется расширению спортивной инфраструктуры. Только в 2024 году в области ведется строительство шести объектов спорта на сумму 4 млрд тенге, примечательно, что все они строятся в сельской местности – в селах Таврия и Бозанбай Уланского района, в селе Маркаколь Маркакольского района, в селах Катон-Карагай и Улкен-Нарын Катон-Карагайского района, а также в селе Тугыл Тарбагатайского района. Завершение работ планируется в 2024 году.

Еще более доступными занятия спортом станут и для жителей других отдаленных населенных пунктов ВКО.

В рамках программы "Ауыл – Ел бесігі" в текущем году начнется строительство спортивного модуля в селе Айнабулак Зайсанского района и физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Акжар Тарбагатайского района.

Не осталась без внимания и другая немаловажная сфера жизнедеятельности восточноказахстанцев. В настоящее время одним из важнейших факторов социально-экономического развития любого общества является необходимость обеспечения граждан качественными медицинскими услугами.

"Одним из перспективных проектов здравоохранения региона на данный момент является строительство центра гематологии в Усть-Каменогорске стоимостью 71,3 млрд тенге. Там будет лучшее современное оборудование, соответствующее мировым стандартам. Центр гематологии будет оснащен молекулярно-биологической, генетической лабораторией и лабораторией культивирования стволовых клеток, что позволит проводить полный спектр медуслуг от диагностики до реабилитации. Также к перспективным проектам здравоохранения относится многопрофильный больничный комплекс в городе Риддере стоимостью 35,2 млрд тенге", – сообщил Дидар Кенесбаев.

Более того, по его словам, в рамках программы "Ауыл – Ел бесігі" в настоящий момент ведется строительство поликлиники на 150 посещений в поселке Касыма Кайсенова Уланского района, а также планируется возведение врачебной амбулатории на 50 посещений в селе Каратал Зайсанского района.

Кроме того, в соответствии с Посланием президента страны в рамках пилотного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" на 2023–2024 годы в регионе запланировано строительство 36 объектов первичной медико-санитарной помощи. В прошлом году уже введено в эксплуатацию 17 объектов, в 2024 году планируется ввести оставшиеся 19. В результате качественную и своевременную медпомощь смогут получить жители Тарбагатайского, Катон-Карагайского, Зайсанского, Глубоковского, Шемонаихинского, Уланского районов и района Алтай.

Другими словами, модернизация сельского здравоохранения позволила улучшить медицинскую инфраструктуру на селе, а значит, жители даже отдаленных сел и аулов смогли получать медицинскую помощь, не выезжая в районные центры и в город.