В Алматы ко Дню Республики завершается реализация более 60 социально значимых проектов

В честь Дня Республики в Алматы завершается реализация более 60проектов, направленных на развитие социальной сферы, модернизацию городской инфраструктуры, повышение качества жизни и расширение экономического потенциала города.

Масштаб работ охватывает все восемь районов мегаполиса и приурочен к 35-летию Республики Казахстан, подчеркивая ведущую роль Алматы в развитии страны.

Социальная сфера

В рамках подготовки к Дню Республики в городе завершается ввод в эксплуатацию объектов образования и социальной поддержки населения. Реализуется 20 проектов, включая новые общеобразовательные школы, детские сады, специализированные учреждения и центры активного долголетия. Это обеспечит дополнительные места для детей, создание инклюзивной среды и расширение доступа к социальным услугам.

Фото: акимат Алматы

Инфраструктура и благоустройство

Наиболее масштабный блок составляет 32 проекта, направленных на улучшение городской среды. В рамках программы "Бюджет народного участия" и комплексных городских программ реализуются работы по благоустройству дворов, созданию парков, скверов, пешеходных и рекреационных зон, озеленению территории, модернизации уличного освещения и установке малых архитектурных форм. Эти меры направлены на повышение комфорта городской среды, развитие общественных пространств и создание условий для активного отдыха населения.

Фото: акимат Алматы

Промышленность и экономика

В индустриальной зоне города завершается ввод в эксплуатацию 9 новых производственных площадок, включая предприятия по выпуску стеклянной тары, картриджей и другие объекты промышленного назначения. Запуск производств обеспечивает создание рабочих мест, расширение налоговой базы и укрепление экономического потенциала Алматы.

Фото: акимат Алматы

Коммунальная модернизация

Завершается реализация 4 проекта в сфере инженерной инфраструктуры: строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей, теплотрасс, модернизация коммунальных систем. Это позволит повысить надежность и доступность коммунальных услуг для населения.

Комплексное развитие районов

Проекты охватывают все восемь районов города и направлены на создание комфортной городской среды, развитие социальной инфраструктуры, благоустройство общественных пространств и модернизацию коммунальных систем. Мероприятия реализуются как за счет бюджетных средств, так и в рамках инициатив жителей через программу "Бюджет народного участия", что обеспечивает адресное решение актуальных запросов населения.

Фото: акимат Алматы

Завершение реализации более 60 проектов отражает системную работу акимата города по формированию устойчивой городской инфраструктуры, развитию социальной сферы и укреплению промышленного потенциала Алматы.

Полный перечень объектов можно посмотреть по этой ссылке.