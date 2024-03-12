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Казахстан ведет переговоры с популярными соцсетями из-за вредного контента для детей

ребенок у компьютера , фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 18:03 Фото: freepik
С января в казахстанском интернет-пространстве выявили 2137 нарушений, связанных с распространением информации, наносящей вред развитию детей. Это порнографические материалы, пропаганда наркотиков, культа жестокости и насилия, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал председатель Комитета информации Министерства культуры и информации Мейрлан Раханов, в связи с этим в адрес администрации интернет-ресурсов и социальных сетей было направлено 65 уведомлений с требованием устранения выявленных нарушений.

"Были приняты меры по удалению 1395 противоправных материалов. В отношении 969 интернет-ресурсов и ссылок министерством приняты меры по ограничению доступа на территории Казахстана", – отметил председатель Комитета информации Министерства культуры и информации Мейрлан Раханов. 

По его словам, сейчас любой пользователь интернета, увидев противоправный контент, имеет возможность пожаловаться на тот или иной материал, который считает подозрительным. Сделать это можно на сайте Министерства культуры и информации в разделе "пожаловаться на интернет-контент". По поступившим жалобам в министерстве проведут проверку и примут меры по блокировке или удалению материалов.

"Наряду с этим министерством проводится работа с администрацией социальных сетей по вопросам противоправного контента. В данном контексте были проведены встречи с собственниками онлайн-платформ, где казахстанской стороной были озвучены новые требования к деятельности иностранных платформ. На данный момент официально информацию предоставили представительство "ВКонтакте", Mail.ru, "Одноклассники" и онлайн-платформа TikTok", – добавил Мейрлан Раханов.

Также в конце марта представители министерства проведут онлайн-встречу с компанией Meta – собственником Facebook, Instagram и WhatsApp.

В июле 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе", которым вводится запрет на распространение и размещение дезинформации на онлайн-платформах, а также требования к собственнику онлайн-платформы по ее устранению. 

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