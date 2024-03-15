Кемендже звучит над Приаральем: как живут греки в Кызылординской области

В нынешнем году исполняется 20 лет, как в Кызылорде появился греческий национально-культурный центр "Понтийцы". Его организовал известный в области, ныне покойный, врач-нейрохирург Филипп Алхазов.

Благодаря ему в регионе появилось объединение греков, которые не уехали на историческую родину, а остались в родной им Кызылорде, рассказывает корреспондент Zakon.kz. Сейчас в Кызылординской области проживает 100 греков. На казахской земле, в присырдарьинских степях, появилось уже пятое поколение греков-понтийцев.

"Депортация наших предков началась в 1940-х годах. Большую часть населения высылали из разных городов и сел Абхазской ССР, которая входила тогда в Грузинскую ССР. Мои деды и бабушки по материнской и отцовской линиям также были высланы из тех краев. Отцу было 9 лет, когда его семья попала в Кызылорду. Бабушке по материнской линии – 19 лет, когда началась высылка. Ее семья попала в Пахтааральский район, аул Алгабас. Там они работали на хлопковых полях, жили, можно сказать, впроголодь. Со временем положение улучшилось, и в 1953 году, когда умер Иосиф Сталин, депортированным разрешили возвращаться в родные края. Многие вернулись: кто-то поехал в Абхазию, кто-то – на Кубань, некоторые переехали в Шымкент или Тараз. Мои предки отсюда не уехали, они выбрали кызылординскую землю своим домом и последним убежищем. В Кызылорде мы похоронили и своего отца, и дедушек, и бабушек. Последняя из наших старейшин, перенесшая депортацию, – Евдокия Лойзиди – была похоронена 2,5 месяца назад в возрасте 93-х лет на кызылординском кладбище", – говорит председатель центра "Понтийцы" Федор Алхазов.

Как рассказывает Алхазов, в своем объединении они видят главную цель – не забывать свою культуру и мирно жить с другими казахстанцами. Поэтому члены центра участвуют во многих городских мероприятиях. В семейном архиве Федора Алхазова сохранилось немало фото, которым больше 70-80 лет. На них – его предки. Вот они в Сухуми – столице Абхазской ССР, еще до выселения, а вот – на тяжелых работах в Кызылорде.

Фото: из семейного архива Алхазовых

"Мало где упоминается, что греков, которых выслали в Кызылорду, отправили работать на стройку. В 1950 году здесь была большая стройка гидроузла. Чтобы вовремя ее запустить, создали три бригады из греков. Они работали и днем, и ночью. За это им давали хлеб, денег почти не было. Вначале их брали только разнорабочими, потом увидели, что многие из них были инженерами, хорошими плотниками, прорабами, водителями, электриками, и стали их устраивать на работу по этим специальностям. Мой дед Дмитрий Панаиотиди и прадед Анастас Лойзиди работали в этих бригадах. Также греки участвовали в строительстве Камышкомбината – целлюлозно-картонного завода (ЦКЗ) всесоюзного значения. Они строили и республиканский лепрозорий, который находится в Кызылорде. Все эти объекты до сих пор работают, кроме ЦКЗ", – рассказывает Федор Алхазов.

В доме Алхазовых до сих пор хранятся два греческих музыкальных инструмента – кемендже и теф. Кемендже похож на казахскую домбру, а теф – это бубен. Инструменты сделаны из дерева Иваном Просотой – был такой грек в Кызылорде, тоже из депортированных.

"Греки очень любят музыку, она им помогала во все времена. И в период депортации, и в других лишениях, музыка не давала нашим предкам пасть на колени. Мой отец часто рассказывал, что в первый год высылки никто не пел, не танцевал. Люди были оторваны от родных мест, лишились своей Родины, и им в чужом краю было тягостно. Но прошло время, и через несколько лет они вспомнили, что есть в их сердцах музыка и песни", – вспоминает мама Федора Алхазова Раиса Панаиотиди.

Фото: из семейного архива Алхазовых

Следующий этап переселения греков был добровольным в начале 1990-х годов. Тогда многие из них вслед за своими родными стали уезжать в Грецию, на историческую родину. Но были и те, кто остался в Кызылорде. Как рассказывает Раиса Панаиотиди, и в советское время, и после греки Кызылорды всегда трудились, старались на благо края, который стал им родным.

Греки Кызылорды не забыли свои корни, язык, но вместе с этим многие из них владеют государственным языком. Есть те, кто играет на домбре. Например, Зоя Пумпуриди родилась и выросла в Жанакорганском районе. Она училась в казахской школе и ходила в музыкальный класс, обучаясь игре на домбре. Сейчас у Зои своя семья, муж и взрослые дети, но бывает, что она берет в руки домбру и играет казахские кюи.

История греков Приаралья хранится в редких материалах, которые краеведы и ученые находят в местном архиве. По его данным, в республику депортировали греков в течение 8 лет, начиная с 1940-х годов. В 1949 году в Кызылорду было выслано 4500 греков Причерноморья. Сейчас их потомки в пятом поколении до сих пор живут в Кызылординской области. Среди них уже почти нет в живых свидетелей тех страшных лишений, но те, кто остался, помнят рассказы своих старейшин о том лихолетье. Под мирным казахстанским небом они не забывают о той странице истории своего народа и знают, что подобное в Казахстане никогда не повторится.