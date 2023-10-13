Почему легендарную рыбачку из Кызылординской области позвали на встречу с президентом

В числе тех, кто приветствовал на днях президента РК Касым-Жомарта Токаева на кызылординской земле, была Акшабак Батимова. Известная в области женщина- рыбачка принимала участие во встрече, организованной во время визита главы государства в Кызылординскую область.

С почетным жителем Аральского района познакомился корреспондент Zakon.kz.

Акшабак Батимова награждена медалями "Ерен еңбегі үшін", "Еңбек ардагері". Она – почетный житель. Ее трудовой путь – пример для подрастающего поколения. И кстати, встречаться с президентами Казахстана ей не впервой, она ранее уже была удостоена личного приема Нурсултана Назарбаева за заслуги в возрождении отрасли.

Акшабак родилась в 1956 году в ауле рыбаков Мергенсай. В ее семье и отец, и дед ходили за уловом в Аральское море. Глядя на них, Акшабак выбрала свой путь – стала трудиться в рыбоводстве, было время, когда-то она сама выходила в открытое море. В семье Акшабак не одно поколение рыбаков. Отсюда ходили в море, трудились, не покладая рук, возвращались домой с богатым уловом. Любовь к морю передал ей отец, и даже дал имя дочери, которое переводится с казахского языка на русский, как "белая рыбка". Отец ее – Аяш Батимов – работал в Аральском государственном рыбтресте, был приемщиком по заморозке рыбы, заведующим рыбучастка "Мергенсай".

"В 1975 году я поступила в Астраханский институт рыбного хозяйства, где проучилась 5 лет и получила специальность технолога рыбной продукции. Вернулась в родной край и пошла на работу в производственное объединение "Аралрыбпром". Начиная с 1960-х годов рыбная промышленность в Аральском районе процветала, здесь было 22 рыбколхоза. Всего в отрасли тогда трудилось более 10 тысяч аулчан. На "Аралрыбпроме" я работала до его закрытия мастером, технологом, главным технологом, заведующей головной лабораторией", – рассказывает Батимова.

На этом предприятии она вела общественную работу – была секретарем комсомольской, затем партийной организации. Уже в середине 1990-х годов Аральское море стало стремительно высыхать, из-за увеличения солености воды в море стала исчезать рыба.

В те годы жители были полны отчаяния. Многие стали бросать свои рыболовецкие аулы, переезжать на Балхаш или в другие регионы республики, где можно было или продолжить рыбацкую стезю, или вовсе начать новую жизнь. Были и те, кто никуда не уезжал, а искал пути, как выжить в родном краю. Так и сделала Акшабак: она и ее друзья нашли проекты, на которых можно было заработать рыбакам. В августе 1996 года в рамках датского проекта "От Каттегата к Аральскому морю" в Данию выехала группа аральских рыбаков, а возглавила ее Акшабак Батимова.

Фото: Zakon.kz/Из архива героини

Уже в октябре в ауле Тастубек аральские и датские рыбаки стали ловить и перерабатывать камбалу. Ее тогда в море было много, она не боится соли, поэтому осталась на высыхающем Арале, а другие виды промысловых рыб исчезли. Акшабак в этом проекте была два года волонтером. Через два года рыбаки создали общественное объединение "Арал теңізі", а ее выбрали сопредседателем, затем председателем.

Фото: Zakon.kz/Из архива героини

"В нашем объединении собралось около 1000 рыбаков, рыбоводов. Мы стали сотрудничать с датским обществом рыбаков "Живое море". По проекту "От Каттегата к Аральскому морю" нам выделили деньги, на которые мы купили лодки, снасти, морозильные камеры, продовольствие, ГСМ, лодки, рыболовные снасти и морозильные контейнеры. "Живое море" и Датское агентство международного развития "Данида" помогли нам выкупить здание бывшего хлебозавода. Своими силами из хлебозавода сделали рыбзавод. Так появился производственный центр "Камбала-балык". Здесь у рыбаков принимали улов и продавали его. Потом нашли еще грантодателей – фонд ЮСАИД выделил объединению деньги на покупку морозильников, автомата для выпуска льда и машину для перевозки рыбы. Всемирный банк – деньги на реализацию проекта аральских рыбаков, который назывался "От моря до дастархана". Мы делали все, что могли, чтобы не уехать из родного края, старались удержаться здесь сами и удержать других. Ведь мы, аральцы – дети моря, и жить без него уже не сможем", – вспоминает Батимова.

Фото: Zakon.kz/Из архива героини

Батимова также руководила общественным объединением "Арал әйелдері", участвовала в различных проектах, где можно было выиграть грант и использовать деньги для улучшения социально-экономического положения рыбаков. В октябре 2007 года в Аральске появился новый рыбозавод ТОО "Атамекенрыбпром". Сюда ее пригласили заместителем директора, а после она стала директором товарищества. После выхода на пенсию она еще три года проработала на этом предприятии технологом. И сейчас иногда проводит на этом заводе лекции по переработке рыбы, передает свои знания и богатый производственный опыт молодежи.