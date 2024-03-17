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Православные казахстанцы отмечают Прощеное воскресенье

церковь, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 09:54 Фото: Zakon.kz
Прощеное воскресенье – последний день масленичной недели перед Великим постом. В этом году дата выпала на 17 марта, сообщает Zakon.kz.

В церквях на литургии читается Евангелие с частью из Нагорной Проповеди, где говорится о прощении обид ближним, без чего мы не можем получить прощения грехов от Отца Небесного, о посте и о собирании небесных сокровищ.

"Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших". Евангелие

В этот день христиане имеют благочестивый обычай просить друг у друга прощения грехов, ведомых и неведомых обид и принимать все меры к примирению.

Делать это надо искренне от всей души. Можно использовать любую форму, но она должна быть мягкой, не ультимативной.

Самый распространенный ответ на просьбу о прощении — фраза "Бог простит, и я прощаю".

Так как человек в этот день очищается, Прощеное воскресенье – первый шаг на пути к Великому посту. Великий пост начнется 18 марта и продлится до 4 мая. 5 мая – Пасха.

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