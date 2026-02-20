22 февраля – Прощеное воскресенье: что нужно знать о приметах и традициях
С Прощеным воскресеньем связано немало народных примет и поверий.
Так, согласно традиции, каждый человек должен просить прощение у своих близких, друзей, коллег, знакомых и всех тех, кто по какой-либо причине может быть обижен или задет.
Это время, когда люди признают свои ошибки и негативные поступки, чтобы очиститься перед Великим постом.
Кроме того, Прощеное воскресенье служит хорошей возможностью для восстановления нарушенных связей и восстановления добрых отношений.
К примеру, если у вас есть конфликты или разногласия, Прощеное воскресенье дает шанс отпустить обиды и восстановить их.
В этот день люди стремятся к примирению, прощают друг другу ошибки, что положительно сказывается на взаимоотношениях и духовном состоянии.
Народные приметы
Прощеное воскресенье считается днем, предсказывающим будущие урожаи.
Например, если в этот день птицы затихают и тучи закрывают солнце, то богатых всходов ждать не приходится. Но если птицы исполняют свои трели и небо ясное, то это сулит успешный год.
Еще считается, что в последний день Масленицы можно предсказать погоду на будущую весну.
Если день солнечный и безоблачный, то прогнозируется теплая и благоприятная весна. А если наблюдается пасмурное небо и сильный ветер, то грядущий сезон будет дождливым и прохладным.
Конечно же, как гласит публикация издания "Известий", в этот день любят гадать. Многие гадания связаны с огнем, например, на наблюдении за пламенем свечи или костра. Огненные всполохи могут считаться предвестниками будущих событий. Существуют и другие гадания – на соли, на картах, по форме испеченных блинов.
Материал по теме
В 2026 году Масленичная неделя началась в понедельник, 16 февраля. Это один из самых веселых и любимых народных праздников, уходящий корнями в языческие времена.