Масленица началась у православных христиан
С 16 февраля по православному календарю начинается Сырная седмица – последняя неделя перед Великим постом, известная как Масленица, сообщает Zakon.kz.
В церковном календаре эта неделя называется Сырной седмицей. У масленичной недели есть свои названия и обычаи:
- понедельник – Встреча. Начинают печь блины, готовят чучело;
- вторник – Заигрыши. Молодежь катается с горок, играет, веселится;
- среда – Лакомка. В дом приглашают гостей и угощают блинами;
- четверг – Разгуляй. Самый шумный день с играми и гуляниями;
- пятница – Тещины вечерки. Зятья принимают тещ в гости;
- суббота – Золовкины посиделки. Молодые хозяйки приглашают родню мужа;
- воскресенье – Прощеное. Просят прощения и сжигают чучело.
Следом после "блинной" неделей, 23 февраля, стартует самый строгий и продолжительный в церковном календаре Великий пост. В этом году он продлится семь недель.
Завершит пост главный христианский праздник – Пасха. В текущем году он приходится на 12 апреля.
У мусульман в этом году пост начнется 19 февраля и завершится 19 марта. По этому случаю стал известен размер и сроки оплаты фитр-садака.
