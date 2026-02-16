Масленица началась у православных христиан

С 16 февраля по православному календарю начинается Сырная седмица – последняя неделя перед Великим постом, известная как Масленица, сообщает Zakon.kz.

В церковном календаре эта неделя называется Сырной седмицей. У масленичной недели есть свои названия и обычаи:

понедельник – Встреча. Начинают печь блины, готовят чучело;

вторник – Заигрыши. Молодежь катается с горок, играет, веселится;

среда – Лакомка. В дом приглашают гостей и угощают блинами;

четверг – Разгуляй. Самый шумный день с играми и гуляниями;

пятница – Тещины вечерки. Зятья принимают тещ в гости;

суббота – Золовкины посиделки. Молодые хозяйки приглашают родню мужа;

воскресенье – Прощеное. Просят прощения и сжигают чучело.

Следом после "блинной" неделей, 23 февраля, стартует самый строгий и продолжительный в церковном календаре Великий пост. В этом году он продлится семь недель.

Завершит пост главный христианский праздник – Пасха. В текущем году он приходится на 12 апреля.

У мусульман в этом году пост начнется 19 февраля и завершится 19 марта. По этому случаю стал известен размер и сроки оплаты фитр-садака.