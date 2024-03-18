Жителей Рудного попросили не поддаваться на провокации
Как отметили в ведомстве, заведомо ложная информация о том, что неизвестными в одной из школ Рудного готовится преступление, распространяется в социальных сетях.
"Завтра я сделаю обход трех школ и будет очень интересно. Гимназия 21, гимназия 10, запасайтесь льдом, завтра будет жарко. Остановить меня можно будет, передав выкуп... в размере 15 млн тенге", – говорится в тексте угроз, разосланных 17 марта.
Данный факт зарегистрировали в полиции, проводятся соответствующие мероприятия по установлению автора публикации.
"Просим граждан не поддаваться на провокации, не допускать перенаправления сообщения и доверять лишь официальной информации".Пресс-служба ДП Костанайской области
Стражи порядка напомнили, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.
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