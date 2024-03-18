Жителей Рудного попросили не поддаваться на провокации

В Казнете вновь появилась информация о якобы готовящихся нападениях на школы, и на этот раз говорилось об образовательных учреждениях Рудного. В связи с этим Департамент полиции (ДП) Костанайской области обратился к жителям и гостям города, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, заведомо ложная информация о том, что неизвестными в одной из школ Рудного готовится преступление, распространяется в социальных сетях.

"Завтра я сделаю обход трех школ и будет очень интересно. Гимназия 21, гимназия 10, запасайтесь льдом, завтра будет жарко. Остановить меня можно будет, передав выкуп... в размере 15 млн тенге", – говорится в тексте угроз, разосланных 17 марта.

Данный факт зарегистрировали в полиции, проводятся соответствующие мероприятия по установлению автора публикации.

"Просим граждан не поддаваться на провокации, не допускать перенаправления сообщения и доверять лишь официальной информации". Пресс-служба ДП Костанайской области

Стражи порядка напомнили, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.

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