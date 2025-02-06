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Общество

ДЧС Алматы просит жителей и гостей города не поддаваться панике 6 февраля

Сейсмограмма, сейсмометр, землетрясение в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 08:50 Фото: Zakon.kz
Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы обратился к жителям и гостям города, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ДЧС Алматы, 6 февраля в 11:00 в городе проведут техническую проверку системы оповещения. В ходе проверки предполагается кратковременное включение комплекса технических средств системы оповещения.

"Звуковой сигнал "Внимание всем!!!" – это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации", – говорится в сообщении.

Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации. Проведение технической проверки системы оповещения направлено на поддержание в готовности оборудования оповещения и защиты населения от возможных чрезвычайных ситуаций.

"Просим граждан сохранять спокойствие, не поддаваться панике и слухам".Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы

Ранее депутат Бакытжан Базарбек указал на плачевное состояние Института сейсмологии и предложил передать его от МЧС в ведение Министерства науки и высшего образования. Мажилисмен сравнил Институт сейсмологии с беспризорным ребенком.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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