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Осуждены бывшие сотрудники полиции за пытки в ходе январских событий

Осуждены бывшие сотрудники полиции за пытки в ходе &quot;январских событий&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 18:32 Фото: pixabay
Экс-полицейских осудили в Талдыкоргане по фактам пыток в ходе январских событий, сообщает Zakon.kz.

По информации прокуратуры Жетысуской области, 18 марта 2024 года в суде Талдыкоргана состоялся приговор в отношении четырех бывших сотрудников полиции по фактам пыток в ходе январских событий (ст. 146 УК).

"Уголовное дело расследовано спецпрокурорами области Жетісу. Государственными обвинителями доказано, что в период с 5 по 16 января 2022 года в здании Департамента полиции Алматинской области виновные лица использовали запрещенные методы следствия, сопровождавшиеся физическим насилием", – говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что в результате противоправных действий семи потерпевшим причинены телесные повреждения различной степени.

"Приговором суда трое подсудимых осуждены к различным срокам лишения свободы от четырех до шести лет, один из них осужден к мере наказания, не связанной с лишением свободы. Кроме того, суд лишил их специальных званий и права работать на госслужбе", – говорится в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что тайник с оружием, похищенным во время январских событий, нашли в Алматы. 24 января 2024 года Комитетом национальной безопасности в Алматы обнаружен схрон с арсеналом оружия. 

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