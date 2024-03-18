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Должностные лица "ҚазТемірТранс" осуждены за многомиллионные взятки

Должностные лица АО &quot;Қазтеміртранс&quot; осуждены за многомиллионные взятки, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 18:44 Фото: Zakon.kz
В межрайонном суде по уголовным делам Астаны 18 марта вынесен приговор в отношении четырех руководителей филиалов АО "ҚазТемірТранс" и 16 предпринимателей по делу о коррупции, сообщает Zakon.kz.

По информации Межрайонного суда по уголовным делам Астаны,

  • органом следствия С. обвинялся в получении взятки в значительном размере неоднократно (ст. 366 ч. 3 п. 4 УК);
  • А. – в пособничестве в получении взятки в значительном размере неоднократно и получении взятки в значительном размере неоднократно (ст. 28 ч. 5 – 366 ч. 3 п. 4, ст. 366 ч. 3 п. 4 УК);
  • Е. – в пособничестве в получении взятки в значительном размере неоднократно (ст. 28 ч. 5 – 366 ч. 3 п. 4 УК);
  • К. – в получении взятки в крупном размере неоднократно (ст. 366 ч. 3 п. 3,4 УК);
  • Р. – в даче взятки в крупном размере (ст. 367 ч. 3 п. 2 УК);
  • 15 предпринимателей – в даче взятки (ст. 367 УК).

"Согласно материалам дела, директора филиалов С., А. и К., в 2019-2022 годы, в условиях дефицита вагонов, необходимых для перевозки грузов, на систематической основе получали взятки от грузоотправителей за беспрепятственное предоставление вагонов и за общее покровительство. Всего по делу было установлено 18 фактов получения взяток", – говорится в сообщении.

Общая сумма полученных взяток:

  • подсудимым С. – 13,1 млн тенге;
  • подсудимым А. – 3,5 млн тенге;
  • подсудимым К. – 19,7 млн тенге.

"Предприниматель Р. дал взятку за предоставление вагонов на общую сумму 9 млн 879 тыс. тенге, то есть в крупном размере. Вина подсудимых доказана показаниями взяткодателей, квитанциями, подтверждающими перевод денежных средств, заявками на предоставление вагонов, а также материалами специальных оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий", – говорится в сообщении суда. 

Решение суда

  • Санкция ст. 366 ч. 3 и 367 ч. 3 УК предусматривает основное наказание в виде штрафа либо лишения свободы сроком от семи до 12 лет. Суд при назначении наказания учел смягчающие обстоятельства – чистосердечное раскаяние, наличие у подсудимых малолетних и несовершеннолетних детей. Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.
  • Суд признал виновными С. по ст. 366 ч. 3 п. 4 УК, К. по ст. 366 ч. 3 п. 3,4 УК и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет.
  • А. – по ст. 28 ч. 5 – 366 ч. 3 п. 4, ст. 366 ч. 3 п. 4 УК, и по совокупности преступлений (ст. 58 ч. 3 УК) ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет два месяца.
  • Р. – по ст. 367 ч. 3 п. 2 УК и с учетом наличия несовершеннолетних детей, хронического сердечного заболевания, что судом признано исключительным обстоятельством, и на основании ст. 55 ч. 4 УК назначено наказание в виде штрафа в размере пятикратной суммы взятки (9 млн 879 тыс. тенге), то есть в сумме 49 млн 395 тыс. тенге.
  • Также осужденным назначено дополнительное наказание в виде пожизненного лишения права занимать должности, предусмотренные ст. 50 УК по коррупционным преступлениям. Кроме того, этим же приговором подсудимый Е. признан виновным по ст. 28 ч. 5 – 366. ч. 3 п. 4 УК, без назначения уголовного наказания, в связи со смертью подсудимого.
  • Остальные 15 взяткодателей, являющихся представителями малого и среднего бизнеса, судом освобождены от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (ст. 65 УК). Судом учтено, что уголовные правонарушения ими были совершены в результате зависимости от должностных лиц АО "Қазтеміртранс", а также их явки с повинной, чистосердечные раскаяния, способствование раскрытию и расследованию преступлений. 

Приговор суда не вступил в законную силу.

30 декабря 2022 года сообщалось, что вскрыта и пресечена преступная схема незаконного обогащения должностных лиц АО "ҚазТемірТранс", которое является крупнейшим оператором грузового вагонного парка Казахстана.

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