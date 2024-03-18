Должностные лица "ҚазТемірТранс" осуждены за многомиллионные взятки

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В межрайонном суде по уголовным делам Астаны 18 марта вынесен приговор в отношении четырех руководителей филиалов АО "ҚазТемірТранс" и 16 предпринимателей по делу о коррупции, сообщает Zakon.kz.

По информации Межрайонного суда по уголовным делам Астаны, органом следствия С. обвинялся в получении взятки в значительном размере неоднократно (ст. 366 ч. 3 п. 4 УК);

А. – в пособничестве в получении взятки в значительном размере неоднократно и получении взятки в значительном размере неоднократно (ст. 28 ч. 5 – 366 ч. 3 п. 4, ст. 366 ч. 3 п. 4 УК);

Е. – в пособничестве в получении взятки в значительном размере неоднократно (ст. 28 ч. 5 – 366 ч. 3 п. 4 УК);

К. – в получении взятки в крупном размере неоднократно (ст. 366 ч. 3 п. 3,4 УК);

Р. – в даче взятки в крупном размере (ст. 367 ч. 3 п. 2 УК);

15 предпринимателей – в даче взятки (ст. 367 УК). "Согласно материалам дела, директора филиалов С., А. и К., в 2019-2022 годы, в условиях дефицита вагонов, необходимых для перевозки грузов, на систематической основе получали взятки от грузоотправителей за беспрепятственное предоставление вагонов и за общее покровительство. Всего по делу было установлено 18 фактов получения взяток", – говорится в сообщении. Общая сумма полученных взяток: подсудимым С. – 13,1 млн тенге;

подсудимым А. – 3,5 млн тенге;

подсудимым К. – 19,7 млн тенге. "Предприниматель Р. дал взятку за предоставление вагонов на общую сумму 9 млн 879 тыс. тенге, то есть в крупном размере. Вина подсудимых доказана показаниями взяткодателей, квитанциями, подтверждающими перевод денежных средств, заявками на предоставление вагонов, а также материалами специальных оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий", – говорится в сообщении суда. Решение суда Санкция ст. 366 ч. 3 и 367 ч. 3 УК предусматривает основное наказание в виде штрафа либо лишения свободы сроком от семи до 12 лет. Суд при назначении наказания учел смягчающие обстоятельства – чистосердечное раскаяние, наличие у подсудимых малолетних и несовершеннолетних детей. Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

Суд признал виновными С. по ст. 366 ч. 3 п. 4 УК, К. по ст. 366 ч. 3 п. 3,4 УК и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет.

А. – по ст. 28 ч. 5 – 366 ч. 3 п. 4, ст. 366 ч. 3 п. 4 УК, и по совокупности преступлений (ст. 58 ч. 3 УК) ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет два месяца.

Р. – по ст. 367 ч. 3 п. 2 УК и с учетом наличия несовершеннолетних детей, хронического сердечного заболевания, что судом признано исключительным обстоятельством, и на основании ст. 55 ч. 4 УК назначено наказание в виде штрафа в размере пятикратной суммы взятки (9 млн 879 тыс. тенге), то есть в сумме 49 млн 395 тыс. тенге.

Также осужденным назначено дополнительное наказание в виде пожизненного лишения права занимать должности, предусмотренные ст. 50 УК по коррупционным преступлениям. Кроме того, этим же приговором подсудимый Е. признан виновным по ст. 28 ч. 5 – 366. ч. 3 п. 4 УК, без назначения уголовного наказания, в связи со смертью подсудимого.

Остальные 15 взяткодателей, являющихся представителями малого и среднего бизнеса, судом освобождены от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (ст. 65 УК). Судом учтено, что уголовные правонарушения ими были совершены в результате зависимости от должностных лиц АО "Қазтеміртранс", а также их явки с повинной, чистосердечные раскаяния, способствование раскрытию и расследованию преступлений. Приговор суда не вступил в законную силу. 30 декабря 2022 года сообщалось, что вскрыта и пресечена преступная схема незаконного обогащения должностных лиц АО "ҚазТемірТранс", которое является крупнейшим оператором грузового вагонного парка Казахстана. Читайте также Вместо публичных извинений МВД теперь будет показывать, как правонарушители метут улицы Осуждены бывшие сотрудники полиции за пытки в ходе "январских событий"

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