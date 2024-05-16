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В Астане осудили за попытку дачи взятки экс-директора хлебных баз

В Астане осудили за попытку дачи взятки экс-директора хлебных баз, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 20:42 Фото: freepik
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны 16 мая вынес приговор в отношении бывшего директора хлебных баз и его пособников, сообщает Zakon.kz.

Суть предъявленного обвинения:

  • в отношении Ж. проводилось досудебное расследование по факту хищения зерна в особо крупном размере. В августа 2023 года он был признан подозреваемым;
  • Б. и Д. покушались путем обмана получить от Ж. 350 тыс. долларов для передачи сотрудникам Антикоррупционной службы за прекращение уголовного дела в отношении Ж.;
  • в июне 2023 года с этой целью Б. получил от Ж. 245 тыс. долларов и передал Д., которыми они распорядились по собственному усмотрению;
  • доводы Д. о передаче им 245 тыс. долларов адвокату К. не нашли своего подтверждения;
  • после Б. и Д. получили от Ж. 50 тыс. долларов и были задержаны сотрудниками Антикоррупционной службы.
"В ходе судебного разбирательства подсудимые признали вину. Вина подсудимых доказана признательными показаниями, материалами негласных следственных действий и заключениями экспертиз", – говорится в сообщении суда.

Приговор суда:

  • приговором суда Б. осужден к 10 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности. Взыскано с Б. 10 тыс. долларов – предмет взятки в доход государства;
  • Д. осужден к 10 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности. Взыскано с Д. 40 тыс. долларов – предмет взятки в доход государства;
  • Ж. осужден к восьми годам пяти месяцам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать определенные должности.

18 сентября 2023 года сообщалось, что при попытке дать взятку за сокрытие хищения зерна задержали бывшего директора хлебных баз и его пособников. 

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