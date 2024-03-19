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41 маршрут изменит схему движения в Алматы

41 маршрут изменит схему движения в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 18:02 Фото: Zakon.kz
В Алматы запланировано масштабное празднование Наурыз мейрамы. Из-за различных мероприятий жителям города предстоит поменять схему движения, сообщает Zakon.kz.

Основные мероприятия пройдут на площади Астана 21 и 22 марта.

Также 21 марта по улицам города состоится шествие "Көш. Наурыз – думан".

21 марта с 8;00 до 13:00 вносятся корректировки в схему 41 маршрута:

  • №205 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Желтоксан – ул. Макатаева – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме;
  • №205 – в обратном направлении – ул. Толе би – ул. Кунаева – ул. Макатаева – ул. Наурызбай батыра – далее по схеме;
  • №206 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Желтоксан – ул. Макатаева – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме;
  • №206 – в обратном направлении – ул. Толе би – ул. Кунаева – ул. Макатаева – ул. Наурызбай батыра – ул. Толе би – далее по схеме;
  • №209 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Желтоксан – ул. Макатаева – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме;
  • №209 – в обратном направлении – ул. Толе би – ул. Кунаева – ул. Макатаева – ул. Наурызбай батыра – ул. Толе би – далее по схеме;
  • №210 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Желтоксан – ул. Макатаева – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме;
  • №210 – в обратном направлении – ул. Толе би – ул. Кунаева – ул. Макатаева – ул. Наурызбай батыра – ул. Толе би – далее по схеме;
  • №224 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Желтоксан – ул. Макатаева – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме;
  • №224 – в обратном направлении – ул. Толе би – ул. Кунаева – ул. Макатаева – ул. Наурызбай батыра – ул. Толе би – далее по схеме;
  • №29р – в северном направлении – пр. Достык – ул. Сатпаева – ул. Желтоксан – ул. Макатаева – ул. Каирбекова – ул. Жибек Жолы – далее по схеме;
  • №29р в обратном направлении – ул. Калдаякова – ул. Гоголя – пр. Назарбаева – ул. Макатаева – ул. Наурызбай батыра – ул. Сатпаева – пр. Достык – далее по схеме;
  • 5А – в северном направлении – пр. Достык – ул. Сатпаева – ул. Желтоксан – далее по схеме;
  • 5А – в обратном направлении – ул. Жибек Жолы – ул. Кунаева – ул. Макатаева – ул. Наурызбай батыра – ул. Сатпаева – пр. Достык – далее по схеме;
  • 5Б – в северном направлении – пр. Достык – ул. Сатпаева – ул. Желтоксан – далее по схеме;
  • 5Б – в обратном направлении – ул. Жибек Жолы – ул. Кунаева – ул. Макатаева – ул. Наурызбай батыра – ул. Сатпаева – пр. Достык – далее по схеме.

Троллейбусы также поменяют маршрут:

  • №1 – в северном направлении – ул. Ауэзова – разворот через троллейбусный парк – перенос КП на троллейбусный парк;
  • №1 – в обратном направлении – начало движения с троллейбусного парка – ул. Ауэзова – далее по схеме;
  • №11 – в северном направлении – ул. Тимирязева – ул. Ауэзова – разворот через троллейбусный парк – перенос КП на троллейбусный парк;
  • №11 – в обратном направлении – начало движения с троллейбусного парка – ул. Ауэзова – ул. Тимирязева – далее по схеме;
  • №12 – в северном направлении – ул. Ауэзова – разворот через троллейбусный парк – перенос КП на троллейбусный парк;
  • №12 – в обратном направлении – начало движения с троллейбусного парка – ул. Ауэзова – далее по схеме;
  • №5 – в восточном направлении – пр. Абая – ул. Ауэзова – разворот через троллейбусный парк – перенос КП на троллейбусный парк;
  • №5 – в обратном направлении – начало движения с троллейбусного парка – ул. Ауэзова – пр. Абая – далее по схеме;
  • №6 – в восточном направлении – ул. Жандосова – ул. Ауэзова – разворот через троллейбусный парк – перенос КП на троллейбусный парк;
  • №6 – в обратном направлении – начало движения с троллейбусного парка – ул. Ауэзова – ул. Жандосова – далее по схеме;
  • №9 – в северном направлении – ул. Тимирязева – ул. Ауэзова – разворот через троллейбусный парк – перенос КП на троллейбусный парк;
  • №9 – в обратном направлении – начало движения с троллейбусного парка – ул. Ауэзова – ул. Тимирязева – далее по схеме;
  • №19 – в восточном направлении – пр. Абая – ул. Ауэзова – разворот через троллейбусный парк – перенос КП на троллейбусный парк;
  • №19 – в обратном направлении – начало движения с троллейбусного парка – ул. Ауэзова – пр. Абая – далее по схеме;
  • №25 – в восточном направлении – пр. Абая – ул. Ауэзова – разворот через троллейбусный парк – перенос КП на троллейбусный парк;
  • №25 – в обратном направлении – начало движения с троллейбусного парка – ул. Ауэзова – пр. Абая – далее по схеме.

Кроме того, поскольку площадь Астана будет перекрыта до 24 марта, движение следующих маршрутов предусмотрено по трассировке:

  • №48 – в восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме;
  • №48 – в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Назарабаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – Толе би – далее по схеме;
  • №16 – в восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Гоголя – далее по схеме;
  • №16 – в обратном направлении – ул. Гоголя – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;
  • №126 – в восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Гоголя – далее по схеме;
  • №126 – в обратном направлении – ул. Гоголя – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;
  • №37 – в восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме;
  • №37 – в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Назарабаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;
  • №201 – в восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме;
  • №201 – в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Назарабаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;
  • №205 – в северном направлении – ул. Желтоксан – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме;
  • №205 – в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – ул. Наурызбай батыра – далее по схеме;
  • №206 – в восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме;
  • №206 – в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Назарабаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;
  • №209 – в восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би;
  • №209 – в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;
  • №210 – в восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би;
  • №210 – в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;
  • №224 – в восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би;
  • №224 – в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме.

К сожалению, синоптики предупреждают алматинцев о непогоде. С 20 по 22 марта в городе обещают проливные дожди.

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