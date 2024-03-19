41 маршрут изменит схему движения в Алматы

В Алматы запланировано масштабное празднование Наурыз мейрамы. Из-за различных мероприятий жителям города предстоит поменять схему движения, сообщает Zakon.kz.

Основные мероприятия пройдут на площади Астана 21 и 22 марта.

Также 21 марта по улицам города состоится шествие "Көш. Наурыз – думан".



21 марта с 8;00 до 13:00 вносятся корректировки в схему 41 маршрута:



№205 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Желтоксан – ул. Макатаева – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме;

№205 – в обратном направлении – ул. Толе би – ул. Кунаева – ул. Макатаева – ул. Наурызбай батыра – далее по схеме;

№206 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Желтоксан – ул. Макатаева – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме;

№206 – в обратном направлении – ул. Толе би – ул. Кунаева – ул. Макатаева – ул. Наурызбай батыра – ул. Толе би – далее по схеме;

№209 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Желтоксан – ул. Макатаева – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме;

№209 – в обратном направлении – ул. Толе би – ул. Кунаева – ул. Макатаева – ул. Наурызбай батыра – ул. Толе би – далее по схеме;

№210 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Желтоксан – ул. Макатаева – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме;

№210 – в обратном направлении – ул. Толе би – ул. Кунаева – ул. Макатаева – ул. Наурызбай батыра – ул. Толе би – далее по схеме;

№224 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Желтоксан – ул. Макатаева – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме;

№224 – в обратном направлении – ул. Толе би – ул. Кунаева – ул. Макатаева – ул. Наурызбай батыра – ул. Толе би – далее по схеме;

№29р – в северном направлении – пр. Достык – ул. Сатпаева – ул. Желтоксан – ул. Макатаева – ул. Каирбекова – ул. Жибек Жолы – далее по схеме;

№29р в обратном направлении – ул. Калдаякова – ул. Гоголя – пр. Назарбаева – ул. Макатаева – ул. Наурызбай батыра – ул. Сатпаева – пр. Достык – далее по схеме;

5А – в северном направлении – пр. Достык – ул. Сатпаева – ул. Желтоксан – далее по схеме;

5А – в обратном направлении – ул. Жибек Жолы – ул. Кунаева – ул. Макатаева – ул. Наурызбай батыра – ул. Сатпаева – пр. Достык – далее по схеме;

5Б – в северном направлении – пр. Достык – ул. Сатпаева – ул. Желтоксан – далее по схеме;

5Б – в обратном направлении – ул. Жибек Жолы – ул. Кунаева – ул. Макатаева – ул. Наурызбай батыра – ул. Сатпаева – пр. Достык – далее по схеме.



Троллейбусы также поменяют маршрут:

№1 – в северном направлении – ул. Ауэзова – разворот через троллейбусный парк – перенос КП на троллейбусный парк;

№1 – в обратном направлении – начало движения с троллейбусного парка – ул. Ауэзова – далее по схеме;

№11 – в северном направлении – ул. Тимирязева – ул. Ауэзова – разворот через троллейбусный парк – перенос КП на троллейбусный парк;

№11 – в обратном направлении – начало движения с троллейбусного парка – ул. Ауэзова – ул. Тимирязева – далее по схеме;

№12 – в северном направлении – ул. Ауэзова – разворот через троллейбусный парк – перенос КП на троллейбусный парк;

№12 – в обратном направлении – начало движения с троллейбусного парка – ул. Ауэзова – далее по схеме;

№5 – в восточном направлении – пр. Абая – ул. Ауэзова – разворот через троллейбусный парк – перенос КП на троллейбусный парк;

№5 – в обратном направлении – начало движения с троллейбусного парка – ул. Ауэзова – пр. Абая – далее по схеме;

№6 – в восточном направлении – ул. Жандосова – ул. Ауэзова – разворот через троллейбусный парк – перенос КП на троллейбусный парк;

№6 – в обратном направлении – начало движения с троллейбусного парка – ул. Ауэзова – ул. Жандосова – далее по схеме;

№9 – в северном направлении – ул. Тимирязева – ул. Ауэзова – разворот через троллейбусный парк – перенос КП на троллейбусный парк;

№9 – в обратном направлении – начало движения с троллейбусного парка – ул. Ауэзова – ул. Тимирязева – далее по схеме;

№19 – в восточном направлении – пр. Абая – ул. Ауэзова – разворот через троллейбусный парк – перенос КП на троллейбусный парк;

№19 – в обратном направлении – начало движения с троллейбусного парка – ул. Ауэзова – пр. Абая – далее по схеме;

№25 – в восточном направлении – пр. Абая – ул. Ауэзова – разворот через троллейбусный парк – перенос КП на троллейбусный парк;

№25 – в обратном направлении – начало движения с троллейбусного парка – ул. Ауэзова – пр. Абая – далее по схеме.



Кроме того, поскольку площадь Астана будет перекрыта до 24 марта, движение следующих маршрутов предусмотрено по трассировке:

№48 – в восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме;

№48 – в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Назарабаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – Толе би – далее по схеме;

№16 – в восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Гоголя – далее по схеме;

№16 – в обратном направлении – ул. Гоголя – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;

№126 – в восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Гоголя – далее по схеме;

№126 – в обратном направлении – ул. Гоголя – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;

№37 – в восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме;

№37 – в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Назарабаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;

№201 – в восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме;

№201 – в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Назарабаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;

№205 – в северном направлении – ул. Желтоксан – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме;

№205 – в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – ул. Наурызбай батыра – далее по схеме;

№206 – в восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме;

№206 – в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Назарабаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;

№209 – в восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би;

№209 – в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;

№210 – в восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би;

№210 – в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;

№224 – в восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би;

№224 – в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме.

К сожалению, синоптики предупреждают алматинцев о непогоде. С 20 по 22 марта в городе обещают проливные дожди.