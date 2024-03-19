Проливные дожди испортят погоду в Алматы

Не успели алматинцы насладиться солнечной погодой, как синоптики предупреждают жителей и гостей города о проливных дождях, сообщает Zakon.kz.

По прогнозу РГП "Казгидромет", с 20 по 22 марта в Алматы ожидается сильный дождь.

Поэтому, как уточнили в акимате, городские коммунальные службы приведены в готовность.

"В настоящее время силами 536 рабочих и 89 ед. спецтехники производятся работы по очистке арычных сетей, арычных переходов и "ловушек" для случайного мусора. Завершена очистка основных меридианных арыков, расположенных с юга на север. Продолжаются работы по уборке поперечных арычных сетей. По состоянию на 18 марта вывезено 640 тонн мусора, смета, ила и наледи". Пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, в этот период будет организовано дежурство 52 оперативных мобильных бригад, оснащенных мотопомпами и шанцевым инструментом для предупреждения подтоплений.

"Заготовлено более 2,3 тыс. мешков с песком. В районных акиматах будет организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ". Пресс-служба акимата Алматы

Специалисты рекомендуют жителям воздержаться от походов в горы, водителям не парковать автомобили у обочин из-за угрозы падения деревьев и обрыва линий электропередач.

"Во избежание подтоплений также убедительно просим горожан не засорять отходами арыки, ливневые стоки и каналы", – добавили в ведомстве.

Ранее казахстанские синоптики опубликовали прогноз погоды в трех крупнейших городах республики: Алматы, Астане и Шымкенте на ближайшие три дня – с 19 по 21 марта. Подробнее с ним можно ознакомиться по ссылке.