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Как медиаторы помогают укрепить общественное согласие

АНК, Астана, Дом дружбы , фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 19:40 Фото: Zakon.kz
В Астане Совет аксакалов обсудил с общественными и профессиональными медиаторами роль медиации в укреплении общественного согласия, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В нем приняли участие члены этнокультурных объединений, общественные и профессиональные медиаторы, члены Совета старейшин-аксакалов и представители молодежи.

Открыл встречу  имам мечети имени Ырыскелді қажы Яхияхожа Исмаилов.

"Илам пропагандирует мир, дружбу, прощения, и мы должны всегда стремиться находить решение, которое устроит обе страны, уметь прощать. Не только в исламе, но и в других вероисповеданиях нет понятия "Я тебя не прощу", это неприемлемо для верующего человека – мы должны уметь прощать всегда", – сказал он. 

Его поддержал председатель Совета медиации Ассамблеи народа Казахстана, председатель Узбекского этнокультурного центра города Астаны, член Национального курултая при президенте Республики Казахстан Шерзод Пулатов.

медиация, Астана, Дом дружбы , фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 19:40

Фото: Zakon.kz

"Хочу отметить, что при АНК работает институт медиации. Наша дружба, мир – это главная наша ценность. Ведь там, где есть единство, будет мир, там, где есть мир, будет благополучие, процветание", – заявил он.

По его словам, институт медиации активно развивается в Казахстане. В стране есть и профессиональные  медиаторы, и общественные медиаторы – они работают на общественных началах. 

"Институт медиации  работает на то, чтобы разрешить конфликтные ситуации. АНК же фокусируется на этномедиации – это разрешение возможных конфликтов между представителями различных этносов. Наши эксперты говорят, что у нас нет межэтнических конфликтов, но вместе с этим мы должны быть готовы к различным ситуациям и развивать институт разрешения споров, где могут быть причастны представители различных этносов", – добавил спикер. 

Он напомнил, что на площадках Ассамблеи народа Казахстана функционируют кабинеты медиации. Всего в рядах медиаторов АНК работают более тысячи человек. 

Астана, Дом дружбы, медиация, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 19:40

Фото: Zakon.kz

"Они помогают сторонам понимать друг друга, укрепляют мир, дружбу и согласие в нашей стране. Очень много обращений именно через кабинеты медиации привели к мирным соглашениям. По более 150 тыс. различных обращений к нашим медиаторам с момента основания института медиации при АНК были разрешения и заключены мировые соглашения. Это очень  большой показатель для деятельности ассамблеи", – резюмировал Шерзод Пулатов.

Доктор (PhD), постдокторант кафедры философии, конфликтологии и медиации ЕНУ имени Л. Н. Гумилева Сымбат Шакиров в свою очередь отметил, что сегодня во всем мире растет интерес к традиционным формам разрешения конфликтов. При этом он отметил, что  умение найти компромисс в ситуации столкновения  различных интересов, стремление решить проблему полюбовно  всегда особенно ценилось у казахов. 

"В Казахстане также наблюдается повышенный интерес к проблемам примирения и снятия конфликтности.  Медиация, как разновидность социального примирения, имеет глубокие архаичные формы у казахов. В первую очередь, это знание собственной родословной до седьмого колена. За этой формой обычного степного права следили очень строго и данный социальный институт работает и в современности. Другой институт – это институт аменгерства, он основан, как и другие законы степного права, на  стремлении договаривающихся, взаимодействующих сторон к компромиссу. К слову, право голоса при решении жизненно важных вопросов было не только у мужчин, но и у женщин, особенно у так почитаемых казахами многодетных матерей, байбише – вырастивших достойное потомство, опору рода. Еще один  социальный институт минорат – когда младший сын являлся наследником отцовского дома. Важен также институт геронтократия – власть старейшин и аксакалов, ведь все важные вопросы, касающиеся больших и малых семейств, а также целых родов, решались только после согласования со старейшими членами родов, неоценима была роль старейшин в воспитании подрастающего поколения", – отметил он. 

Медиация сегодня вбирает в себя все те черты, которые, по его словам, были присущи этим институтам.

Он также указал на важность развития в Казахстане института рекомендаций. И тогда, по его словам, будут исключены в корне многие конфликтные ситуации. 

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